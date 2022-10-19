Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 19 Ekim 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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19 EKİM 2022 ÇARŞAMBA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN "YÜREĞİN VARSA SEÇİMLERDE KARŞIMA ÇIK" ÇAĞRISINA KILIÇDAROĞLU'NDAN YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin bugünkü grup toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Yüreğin varsa seçimlerde karşıma çık" çağrısında bulundu. Erdoğan'ın bu çağrısına yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Korkmuyorsan, bir 'prompter balonu' olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan, istediğin TV kanalında, önünde prompter, arkanda danışmanların, karşında sadece ben. Gel vizyon konuşalım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin bugünkü grup toplantısında muhalefete sert eleştiriler yöneltti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir de çağrıda bulunan Erdoğan, "Buradan Sayın Kılıçdaroğlu'na çağrı yapmak istiyorum; madem kendine güveniyorsun, madem ülke ve milletin geleceğinde sorumluluk almak istiyorsan öyleyse hodri meydan. Gücün yetiyorsa, yüreğin yetiyorsa seçimlerde çık karşımıza" şeklinde konuştu.

MİKROFONDA SES GİTTİKTEN SONRA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÇELEBİ'YE DİKKAT ÇEKEN UYARI

Eski CHP ve MP Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'ye bugün AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rozet takıldı. Rozet töreninin ardından bir konuşma yapan Çelebi'ye mikrofonların susmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir uyarı geldi. Çelebi'nin 1 çocuğu olduğunu öğrenen Erdoğan, "Sayımızın artması lazım" ifadelerini kullandı.

2018'de gerçekleştirilen seçimler sırasında CHP'den İzmir Milletvekili seçilen emekli Teğmen Mehmet Ali Çelebi, sonrasında partisinin HDP'ye yakınlaştığını iddia ederek Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'ne geçti. Bir süre sonra buradan da ayrıldığını açıklayan Çelebi, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin çıkarlarını savunduğuna inandığı Cumhur İttifakı'na geçeceğini açıkladı.

YÖRESEL KIYAFETLER GİYİP KAMERA KARŞISINA GEÇEN ZUHAL TOPAL, KOLBASTI OYNARKEN KENDİNDEN GEÇTİ

Sunuculuğunu yaptığı Yemekteyiz yarışmasının çekimlerinde kolbastı oynayan Zuhal Topal, kendinden geçti. Topal'ın dans ederken kendinden geçtiği anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz yarışmasının sunucu Zuhal Topal, Trabzon'da yapılan çekimlerde kolbastı oynadı. Yöresel kıyafetlerle oynayan Topal, dans ederken adeta kendinden geçti.

JORGE JESUS'UN INSTAGRAM'DAKİ YENİ PROFİL FOTOĞRAFINA TARAFTARDAN BEĞENİ YAĞIYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Instagram hesabının profil fotoğrafını değiştirdi. Portekizli hoca, Fenerbahçe'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı için özel hazırladığı logoyu profil resmi yaptı. Jorge Jesus'un bu hamlesi sarı-lacivertli taraftarları mest etti.

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de, sarı-lacivertli taraftarlar teknik direktörleri Jorge Jesus'a büyük bir sevgi duyuyor. Portekizli hoca yaptığı son hamleyle Fenerbahçe taraftarının bir kez daha gönlünü çaldı.

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