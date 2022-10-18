Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 18 Ekim 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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18 EKİM 2022 SALI TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

CHP, SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİNİN 29. MADDESİNİN İPTALİ İÇİN ANAYASA MAHKEMESİ'NE BAŞVURDU

CHP, sosyal medya düzenlemesinin 29. maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Kanun hakkında gün içerisinde açıklamalarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Türkiye bir taraftan bu tür acıları yaşarken bir de sansür yasası geçirdiler. Gazeteci özgürce eleştirecektir. Hatamızı, eksiğimizi görelim. Araştırarak, soruşturarak yazması lazım" değerlendirmesinde bulundu.

Kamuoyunda sosyal medya düzenlemesi olarak bilinen Dezenformasyonla Mücadele Yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. CHP ise sosyal medya düzenlemesinin 29. maddesinin yürütmesinin durdurulması için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN BAHÇELİ'YE ÇOK KONUŞULACAK DAVET: BİLETLERİ BEN ALIYORUM, HADİ GİDELİM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ziyaretine ilişkin MHP lideri Bahçeli'nin "8 saat ortadan kaybolması kuşkuludur. 8 saati milletimize açıklamalıdır" sözlerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Sevgili Bahçeli, değerli okul arkadaşım seni ABD'ye davet ediyorum, uçak biletini ben alıyorum. New York'a hangi saatte gittiysem yine benim bindiğim arabaya bineceğiz. Yolda benzin aldığımız yerde bir hamburgerci var. Söz veriyorum hamburgeri ben alacağım, sana ikram edeceğim." dedi.

Geçtiğimiz günlerde ABD ziyareti gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eleştirilerin hedefi olmuştu. ABD'de yanında bulunan gazeteci grubundan gizli bir şekilde New York'a giden ve 8 saat boyunca ekipten ayrı bulunan Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi çok konuşulmuştu. MHP lideri Devlet Bahçeli de zehir zemberek sözlerle CHP liderine yüklenmiş ve "8 saat boyunca neredeydi, açıklamalıdır" demişti.

ÜNLÜ OYUNCU EMRE KARAYEL'İN ATI YARIŞTA BİRİNCİ GELDİ, KAZANDIĞI PARA DUDAK UÇUKLATTI

Yarış atı tutkusuyla bilinen ünlü oyuncu Emre Karayel'in Yiğit Kardeş isimli safkan Arap atı, Kanuni Sultan Süleyman Koşusu'nda birinci oldu. Karayel, bu yarıştan 1 milyon 707 bin TL kazandı.

Bir Erkek Bir Kadın adlı sitcomunda gösterdiği performansla adını geniş kesimlere duyuran ünlü oyuncu Emre Karayel, bu sefer bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Yarış atı tutkusuyla bilinen ünlü oyuncu Emre Karayel'in Yiğit Kardeş isimli safkan Arap atı birinci oldu.

İSTİFA ÇAĞRILARI SONRASI YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ! SARI-KIRMIZILILAR MORİTZ VOLZ İLE ANLAŞTI

Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk'un bilgisi ve isteği doğrultusunda Alman antrenör Moritz Volz'un teknik ekibe katıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada ise "Yardımcı antrenör Moritz Volz, Teknik Direktör Okan Buruk'un bilgisi ve isteği doğrultusunda teknik heyete katılacak" denildi.

Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk'un teknik ekibine Alman antrenör Moritz Volz'i dahil etti. Son olarak RB Leipzig'de, Julian Nagelsmann'ın yardımcıları arasında bulunan Volz, sarı-kırmızılılarda scouting bölümünde ve bilimsel alanda da çalışmalarda bulunacak.

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