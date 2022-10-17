Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 17 Ekim 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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17 EKİM 2022 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

AK PARTİ, MADEN FACİASININ ARAŞTIRILMASI İÇİN KOMİSYON KURULMASI ÖNERGESİ VERECEK

Bartın'da meydana gelen ve 41 madencimizin hayatını kaybettiği facianın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihmal iddialarının tüm boyutlarıyla soruşturulacağını belirterek "En ufak bir ihmal dahi karşılıksız kalmayacak" demişti. Bunun üzerine AK Parti yarın felaketin araştırılması için komisyon kurulması önergesi verecek.

Geçtiğimiz cuma akşamı Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan bir maden ocağında patlama meydana geldi. Feci olayda 41 madencimiz hayatını kaybetti. Yaralanan 11 kişi ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

İSVEÇ'TE HÜKÜMET KURULDU! YENİ BAŞBAKAN'IN İLK KONUŞMASINDA DİKKAT ÇEKEN TÜRKİYE SÖZLERİ

İsveç'te 11 Eylül'de yapılan seçimlerden 36 gün sonra sağ koalisyon hükümeti kuruldu. Bu doğrultuda yeni başbakan, Ilımlı Muhafazakar Parti lideri Ulf Kristersson oldu. Kristersson, NATO'ya katılım sürecini başlatması için Türkiye ile yapılan anlaşmaya uymayı planladıklarını açıklarken konuyla ilgili "Anlaşmaya bağlı kalacağız ve şartları yerine getireceğiz. Bu sürecin iyi sonuçlanacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İsveç'te parlamento, seçimlerden 36 gün sonra Ilımlı Muhafazakar Parti'nin lideri Ulf Kristersson'u yeni başbakan olarak seçti. Parlamento bugün Kristersson'un başbakanlığı için güven oylamasına gitti. 176'ya "evet"e karşı 173 hayır ile İsveç'in yeni başbakanı Ulf Kristersson oldu. Ulf Kristersson, oylaması sonrası kendisini destekleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

OYUNCU BİLLUR KALKAVAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI! 12 YILLIK HAYAT ARKADAŞI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Akciğer kanseriyle mücadele ederken vücudunda mantar ürediği için yaşamını yitiren Billur Kalkavan, son yolculuğuna uğurlandı. Kalkavan'ın 12 yıllık hayat arkadaşı Buğra Bahadırlı ise cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadı.

Kanser tedavisi gördüğü esnasında vücudunda mantar üreyen Billur Kalkavan, tedavi gördüğü hastaneye hayatını kaybetti. Bugün son yolculuğuna uğurlanan Kalkavan'ın cenazesi Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

FENERBAHÇE'DEN 4 YILDIZA YENİ SÖZLEŞME! İSMAİL YÜKSEK'E MAAŞININ 25 KATI ZAM YAPILACAK

Avrupa ve Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe, iç transferde harekete geçiyor. Sarı-lacivertliler Altay, Valencia, Crespo ve İsmail Yüksek'in sözleşmesinde iyileştirme yapacak. Yapılacak yeni sözleşmelerde en dikkat çekeni ise İsmail Yüksek'e ait. Fenerbahçe, 23 yaşındaki orta sahanın 200 bin liralık maaşını 5 milyon lira seviyelerine çıkaracak.

Jorge Jesus'un takımın başına geçmesiyle sezona fırtına gibi başlayan ve rakiplerine sahada aman vermeyen Fenerbahçe, yıldız futbolcularının sözleşmelerini güncellemeye hazırlanıyor.

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