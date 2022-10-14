Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 14 Ekim 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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14 EKİM 2022 CUMA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN, KILIÇDAROĞLU'NUN GÜNDEM OLAN ABD ZİYARETİ İÇİN ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

İstanbul'da Millet Bahçesi açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD gezisiyle manşetlerde yer alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Erdoğan, "Dün akşam Kazakistan'dan geldim, ondan önce Semerkant'taydım. Ardından inşallah G-20 zirvesine katılacağız. Bizim bu gidişlerimiz, birilerinin gidişlerine benzemez. Bay Kemal sen ancak turistik seyahat yaparsın." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, ''Milletimizin millet bahçeleri yatırımlarını AK Parti iktidarıyla tanıdığını ifade etmek isterim. İstanbul aşığı bir cumhurbaşkanınız olduğunu bilin, bu şehre yaptığımız her yatırım ülkenin tamamına ulaşıyor'' dedi.

RUSYA'NIN TEKLİFİNİ KABUL ETTİK, AVRUPA'YA DOĞAL GAZ TÜRKİYE'DEN DAĞITILACAK! İŞTE MERKEZİN KURULACAĞI BÖLGEMİZ

Kazakistan'da yaptığı görüşmeler sonrası Türkiye'ye dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Türkiye'de doğalgaz merkezi kurulabilir" sözlerine değindi. Erdoğan, "Putin'le talimatları verdik. İfade edildiği şekliyle, böyle bir dağıtım merkezi için Trakya en önemli yer olarak görülüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazeteciler Erdoğan'a Rus lider Putin'in, "Baltık Denizi'nde Kuzey Akım hatlarında kaybedilen hacimleri Karadeniz'e yönlendirebiliriz. Böylece Avrupa'ya yönelik yakıt ve doğalgaz kaynaklarımız için ana rotayı Türkiye üzerinden sağlayarak, Türkiye'de doğalgaz merkezi kurulabilir" ifadelerini hatırlattı.

"18 KİLO ALTINIM VAR" DİYEREK GÜNDEM OLMUŞTU, KOBRA MURAT GERÇEK MAL VARLIĞINI SIRALADI

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda mal varlığından bahsederken "18 kilo altın, 8 ev, 4 yazlığım var. Altınlar kasalara sığmıyor" diyen Kobra Murat, bugün katıldığı canlı yayında gerçek mal varlığını sıraladı. Yanlış anlaşıldığını söyleyen şarkıcı, "4 ev, 2 yazlık, 2 gecekondu ve 3 katlı bir dükkanım var" dedi.

Roman müziğinin sevilen sanatçılarından Kobra Murat olarak tanınan Murat Divandiler, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda mal varlığını sıraladı. 18 kilo altın ve birçok gayrimenkulünün olduğunu söyleyen şarkıcı, yanlış anlaşıldığını söyleyerek gerçek mal varlığını sıraladı.

YAPAYALNIZ KALAN MBAPPE NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI! PARA KARŞILIĞI PARTİSİNE GELECEK İNSAN ARIYOR

Çevresinde bir tane bile yakın arkadaşı kalmadığı iddia edilen Paris Saint-Germain'in yıldızı Kylian Mbappe, villasındaki partiye geleceklere "Dost ikramiyesi" adı altında bin euro verecek. 23 yaşındaki golcünün bu hamlesi sosyal medyada ve Fransız basınında da çok ses getirdi.

Sezon başında Real Madrid'in kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ettiği ancak Paris Saint-Germain ile sözleşme yenileyen Kylian Mbappe ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.

PARTİYE GELENLERE PARA VERECEK

Ajansspor'un Get French Football News'ten aktardığı habere göre, çevresinde hiç yakın arkadaşı kalmayan Kylian Mbappe, villasında organize edeceği parti için ilginç bir yola başvurdu. Fransız yıldızın partisine gelecek kişilere "Dost ikramiyesi" adı altında bin euro vereceği iddia edildi.

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