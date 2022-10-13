Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 13 Ekim 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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13 EKİM 2022 PERŞEMBE TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

ABD'DE ENFLASYON EYLÜL AYINDA YILLIK YÜZDE 8,2 İLE BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE ARTIŞ GÖSTERDİ

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi açıklandı. Buna göre enflasyon, eylülde yıllık yüzde 8,2 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Bu rakam son 7 ayın en düşük seviyesi olarak kaydedildi.

Piyasaların merakla beklediği ABD'de enflasyon verisi açıklandı. ABD'de eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 8,2 olarak kaydedildi. Beklentiler yüzde 8,1 artış yönündeydi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE RUSYA LİDERİ PUTİN ARASINDAKİ ZİRVE SONA ERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin arasındaki zirve sona erdi. Astana'daki görüşme yaklaşık 1,5 saat sürerken iki lider başta Ukrayna olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi'nin ardından devlet başkanlarıyla ikili görüşmelerini sürdürüyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Zirve öncesi önemli mesajlar veren liderlerin görüşmesi yaklaşık 1,5 saat sürdü.

KILIÇDAROĞLU'NDAN AK PARTİ'YE KATILAN MEHMET ALİ ÇELEBİ HAKKINDA İLK YORUM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılması hakkında ilk kez yorumda bulundu. CHP lideri, "Bu kadar savrulma olmaz ki" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden İzmir milletvekili seçilmesinin ardından istifa edip, Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'ne geçen, sonrasında bu partiden de istifa ederek bağımsız kalan ve Cumhur İttifakı'na yakın değerlendirmelerde bulunması çok konuşulan Mehmet Ali Çelebi, geçtiğimiz günlerde AK Parti üyesi oldu.

OĞUZHAN KOÇ'UN BIYIĞININ SIRRI ÇÖZÜLDÜ! MEĞER YENİ FİLMİ İÇİN İMAJ DEĞİŞTİRMİŞ

Geçtiğimiz gün Diyarbakır konserine bıraktığı bıyıklarıyla çıkan Oğuzhan Koç, dünyaca ünlü yıldız Freddie Mercury'ye benzetildi. Şarkıcını bıyıklarını dijitalde yayınlanacak olan bir dizi için bıraktığı ortaya çıktı.

Oğuzhan Koç, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Diyarbakır'da yapılan Sur Kültür Yolu Festivali'nin ikinci gününde sahneye çıktı. Geçtiğimiz haftalarda oyuncu Demet Özdemir ile nikah masasına oturan şarkıcı, 50 bin kişinin karşısına yeni imajıyla çıktı. Bıyık bırakan Koç'un son hali müzik efsanesi Queen grubunun solisti şarkılarıyla olduğu kadar stiliyle de dönemine damga vurmuş Freddie Mercury'ye benzetildi.

ŞAMPİYONLUK ORANLARI DEĞİŞTİ! SÜPER LİG DEVİ ARTIK AÇIK ARA FAVORİ

Süper Lig'de 10. hafta maçları öncesi şampiyonluk oranları değişti. 9. haftada Fatih Karagümrük'ü 5-4 yenen Fenerbahçe'nin oranı 3.15'ten 3.00'e çekildi ve sarı-lacivertliler yine şampiyonluğun bir numaralı favorisi olarak gösterilirken rakipleri ile arasındaki farkı da açtı.

Süper Lig'de 9. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Fenerbahçe hala ligde ipi göğüslemeye en yakın aday olarak gösterilirken, en çarpıcı oran değişimi Trabzonspor'da oldu.

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