Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 12 Ekim 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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12 EKİM 2022 ÇARŞAMBA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

GALATA KULESİ'NDE KORKUNÇ OLAY! YABANCI UYRUKLU ŞAHIS METRELERCE YÜKSEKLİKTEN ATLAYIP İNTİHAR ETTİ

Galata Kulesi'nde seyir terasına çıkan yabancı uyruklu bir kişi, metrelerce yükseklikten kendini aşağıya bıraktı. 30'lu yaşlardaki şahıs, feci şekilde hayatını kaybetti.

Saat 15.00 sıralarında Beyoğlu Bereketzade Mahallesi Büyük Hendek Caddesi üzerindeki Galata Kulesi'nde meydana gelen olayda, 30'lu yaşlarda yabancı uyruklu erkek bir şahıs kulenin seyir terasına çıkıp kendini aşağıya bıraktı. Metrelerce yükseklikten yere çakılan şahıs feci şekilde can verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TOKAYEV İLE ASTANA'DA RÖVANÇ MAÇINA ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarını sürdürdüğü Kazakistan'ta Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile resmi akşam yemeğinde bir araya geldi. Öte yandan, Erdoğan ve Tokayev, görüşmeler sonrası masa tenisi de oynadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan temaslarına devam ediyor. Erdoğan, bugünkü temaslarının ardından Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile resmi akşam yemeğinde bir araya geldi. Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki yemek basına kapalı gerçekleşti.

ERDOĞAN MI DAVUTOĞLU MU? SON CUMHURBAŞKANLIĞI ANKETİNDE İKİ İSMİ YARIŞTIRDILAR, SONUÇ HAYLİ ENTERESAN

Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin'in "İlan ediyoruz, adayımız Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu'dur" sözlerinden sonra Saros Araştırma Şirketi dikkat çeken bir araştırmaya imza attı. Yapılan ankette vatandaşlara "2023 seçimlerinde Erdoğan ve Davutoğlu aday olsa hangisine oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Araştırmaya katılanların yüzde 62.8'i tercihini Erdoğan'dan yana kullanırken Davutoğlu'nu tercih edenlerin oranı yüzde 37.2'de kaldı.

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı belirsizliğini korurken Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Partisinin Sultanbeyli'deki mitinginde söz alan Şahin, partililer tarafından açılan "Yüzde 50 oyu bir kere aldın, bir daha alırsın. Adayımız Ahmet Davutoğlu" pankartına atıfta bulunarak "İlan ediyoruz, adayımız Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu'dur" ifadelerine yer verdi.

ARKA SOKAKLAR'IN AFİŞİ YAYINLANDI! SEVİLEN OYUNCUYU GÖREMEYEN İZLEYİCİNİN MORALİ YERLE BİR OLDU

Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın yayınlanan afişi seyircilerin moralini bozdu. Kadrosuna yeni oyuncular katan dizide Mesut Komiser'i göremeyen izleyici "Bu kez kesin final yapar" demekten kendini alamadı.

Kanal D ekranlarının heyecanla takip edilen fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın yeni sezon tarihi merak ediliyordu. Dizi 14 Ekim Cuma günü 17. sezonun ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yayınlanan afişi ise sosyal medyada kriz çıkardı.

DÜNYA, MARCAO'YU KONUŞUYOR! ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YAPTIĞIYLA GALATASARAY TARAFTARINI KAHRETTİ

Sevilla'nın Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Marcao, İspanyol ekibinde yaşanan hoca değişikliğinin ardından formasına kavuştu. Yeni takımıyla Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına Borussia Dortmund karşısında çıkan Brezilyalı stoper, performansıyla kendisine hayran bıraktı. İspanyol taraftarlar, mücadelenin 1-1 sona ermesinde en büyük pay sahibinin Marcao olduğunu ve takımlarına 1 puanı kazandırdığını belirtti. Galatasaraylılar ise deneyimli savunmacıyı kaybetmenin üzüntüsünü bir kez daha yaşadı.

Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta maçında Borussia Dortmund, sahasında Sevilla ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmaya Marcao'nun savunmadaki çılgın performansı damga vurdu.

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