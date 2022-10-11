Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 11 Ekim 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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11 EKİM 2022 SALI TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN, PERŞEMBE GÜNÜ ASTANA'DA BİR ARAYA GELECEK

Dünya, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının artmasından endişe ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Perşembe günü Astana'da bir araya geleceği açıklandı. Kremlin Sözcüsü Peskov dün, "Liderler Astana'da Türkiye'nin, Ukrayna-Rusya arasındaki barış müzakerelerine ev sahipliği konusunu görüşebilir" demişti.

Şubat ayında başlayan Rusya- Ukrayna savaşı, son günlerde oldukça şiddetli sürüyor. Ukrayna Rusya için büyük önem taşıyan Kırım Köprüsü'nü bombalarken Putin'in intikamı ise acı oldu. Rus güçleri dün sabah Ukrayna'nın başkenti Kiev'i bombaladı. Kentin farklı noktalarından dumanlar yükselirken saldırılarda 19 kişi öldü, 100'den fazla insan ise yaralandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN GENÇLERE VERDİĞİ MÜJDE ALİ BABACAN'I ÜZDÜ: KAHROLUYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından, ailelerinin yaşadığı şehirlerden uzakta eğitim gören üniversite öğrencilerine yılda 2 kez ulaşım desteği sağlayacaklarını duyurdu. Erdoğan'ın bu açıklamasını alıntılayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Böyle bir vaadi gördüğüme kahroluyorum. Çok değil 7-8 sene evvel yurtdışına eğitime gidecek gençlere desteği konuşuyorduk. Şimdi şehirler arası ulaşım için destek vermeyi gururla müjdeliyor Cumhurbaşkanı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçti.

ARKA SOKAKLAR'IN INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞILAN VİDEO HEYECAN YARATTI! HASRET BİTİYOR

Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'dan beklenen haber geldi. Fenomen dizi bu cuma 17. sezonun ilk bölümüyle ekranlara gelecek.

Kanal D ekranlarının heyecanla takip edilen fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın yeni sezon tarihi merak ediliyordu. Dizinin resmi Instagram hesabından yayınlanan video heyecanı daha da arttırdı.

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇEBİLİR! PRENS SELMAN, SÜPER LİG'İN YILDIZI İÇİN GÖZÜNÜ KARARTTI

Prens Selman'ın sahibi olduğu İngiliz ekibi Newcastle United, Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır için teklif yapmaya hazırlanıyor. Geçen sezon satın aldıkları Newcastle United'a seviye atlatmak isteyen Selman, Milli kaleci için kesenin ağzını açacak.

İngiliz ekibi Newcastle United, geçtiğimiz sezon da kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı milli kaleci Uğurcan Çakır için servet ödemeye hazırlanıyor.

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