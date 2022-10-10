Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 10 Ekim 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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10 EKİM 2022 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KARADENİZ GAZI İÇİN YILBAŞINI İŞARET ETTİ: ÇIKARDIĞIMIZ ANDA BUNUN TADINA DOYUM OLMAZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı programda Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezerviyle ilgili dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Bulunan gazın yıl sonu çıkarılabileceğini ifade eden Erdoğan, "Karadeniz'den doğal gazı da çıkardığımız anda bunun tadına doyum olmaz" dedi.

2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemdeki konulara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

KABİNE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA TOPLANIYOR! MASADA GÜNDEMİN EN KRİTİK 3 KONUSU VAR

Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, toplantıda başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği çalışmalarıyla ilgili sunum yapacak. Toplantıda ayrıca EYT düzenlemesi, sözleşmeli personel ile işçilerin durumu da ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 15.00'te toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek toplantıda birçok önemli konu ele alınacak.

KRAL KAYBEDERSE DİZİSİNDE DEPREM! KIVANÇ TATLITUĞ ANİ BİR KARARLA PROJEDEN AYRILDI

Beren Saat'le başrol paylaştığı yapım merakla beklenen Kıvanç Tatlıtuğ, Kral Kaybederse dizisinden ani bir kararla ayrıldı. Yakışıklı oyuncunun ayrılık kararını ne için aldığı ise merak konusu oldu.

Star TV'nin yakında ekran gelecek iddialı yapımı Kral Kaybederse dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ krizi yaşanıyor. Son olarak Beren Saat'le Last Call İstanbul filminde başrolü paylaşan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'u adı uzun süredir "Kral Kaybederse" dizisinde geçiyordu.

FENERBAHÇE MAÇINDA TARTIŞMA YARATAN GÖRÜNTÜ! CANER ERKİN'DEN BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ

Fatih Karagümrük forması giyen Caner Erkin, Fenerbahçe'nin attığı gole sevindiği yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyen Caner Erkin, Fenerbahçe maçında ev sahibi ekibin gole çevirdiği ikinci Penaltı vuruşu esnasındaki eleştirilen görüntüsü hakkında açıklamalarda bulundu.

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