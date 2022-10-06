Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 6 Ekim 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!
Gündem Haberleri
Haberler.com editörleri tarafından seçilen gündemdeki en önemli haberler. Enflasyon haberleri, NATO haberleri, Süper Lig maç sonuçları, koronavirüs haberleri, zam haberleri ve magazin dünyasında yaşanan son 6 Ekim 2022 Perşembe gelişmelerini Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile Çekya'da bir araya getirdi. 3 ismin masada konuştuğu anlar ziyarete damga vurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 AB üyesi ve 17 davetli ülkeyle beraber ilk kez toplanacak Avrupa Siyasi Topluluğu Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Prag'a gitti.
Son seçim anketi Asal Araştırma tarafından 5 ilimizde gerçekleştirildi. Aydın, Bursa, Sakarya, Kırşehir ve Elazığ'da yapılan anketlerde, Aydın hariç hepsinde Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'na karşı açık ara üstünlük sağladı.
Asal Araştırma, Aydın, Bursa, Sakarya, Kırşehir ve Elazığ'da yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Anketin sonuçlarına göre AK Parti, CHP'nin önde götürdüğü Aydın hariç diğer illerde birincilik ipini göğüslemeyi başardı. Katılımcılara, 'Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz' sorusu soruldu.
CUMHUR İTTİFAKI ÖNDE ÇIKTI
Asal'ın anketinde Cumhur İttifakı, Bursa, Sakarya, Kırşehir ve Elazığ'da açık ara farkla önde çıktı. Cumhur İttifakı'nın tek kaybettiği il ise Aydın oldu.
Karagül dizisindeki rolüyle tanınan oyuncu Emre Tetikel, hayatının dönüm noktasından bahsederken "Selçuk Uluergüven'le çalışmaktı. Onunla birlikte tiyatroda geliştim" dedi.
Küçük Kadınlar, Karagül, Adını Sen Koy, Arka Sokaklar ve Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı gibi birçok başarılı projede rol alan Emre Tetikel, Haberler.com'un YouTube stüdyosunda Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Eğitiminden bahseden oyuncu, hayatının dönüm noktasından ve kariyerinden bahsetti.
FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası 2. Tur F Grubu ikinci maçında Kanada'yı 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Ebrar Karakurt'un maç içerisinde hocası Guidetti ile olan ilginç diyaloğu dikkat çekti. Milli yıldız kendisine uyarıda bulunan antrenörüne, "Not good ama" derken Guidetti ise "Ne not good" ifadelerini kullanarak cevap verdi. Karakurt ile hocasının İngilizce ve Türkçe'yi karıştırarak konuşması izleyenlerin yüzünü gülümsetti.
FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası 2. Tur F Grubu ikinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada'yı 3-0 yendi. Bu turda 2'de 2 yapan Ay-Yıldızlı ekipte Ebrar Karakurt ve antrenör Guidetti'nin maç içindeki diyaloğu çok konuşuldu.
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