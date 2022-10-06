Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 6 Ekim 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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"Habermetre 26 Eylül - 2 Ekim 2022 Şirketler Gündemi ile iş dünyasından haftanın en önemli haberleri"

6 EKİM 2022 PERŞEMBE TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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ÇEKYA'DA TARİHİ ANLAR! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ALİYEV VE PAŞİNYAN'I BİR AYARA GETİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile Çekya'da bir araya getirdi. 3 ismin masada konuştuğu anlar ziyarete damga vurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 AB üyesi ve 17 davetli ülkeyle beraber ilk kez toplanacak Avrupa Siyasi Topluluğu Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Prag'a gitti.

SON SEÇİM ANKETİ 5 İLİMİZDE YAPILDI! 1 İL HARİÇ CUMHUR İTTİFAKI HEPSİNDE AÇIK ARA ÖNDE

Son seçim anketi Asal Araştırma tarafından 5 ilimizde gerçekleştirildi. Aydın, Bursa, Sakarya, Kırşehir ve Elazığ'da yapılan anketlerde, Aydın hariç hepsinde Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'na karşı açık ara üstünlük sağladı.

Asal Araştırma, Aydın, Bursa, Sakarya, Kırşehir ve Elazığ'da yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Anketin sonuçlarına göre AK Parti, CHP'nin önde götürdüğü Aydın hariç diğer illerde birincilik ipini göğüslemeyi başardı. Katılımcılara, 'Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz' sorusu soruldu.

CUMHUR İTTİFAKI ÖNDE ÇIKTI

Asal'ın anketinde Cumhur İttifakı, Bursa, Sakarya, Kırşehir ve Elazığ'da açık ara farkla önde çıktı. Cumhur İttifakı'nın tek kaybettiği il ise Aydın oldu.

KARAGÜL'DEKİ ROLÜYLE HAFIZALARA KAZINAN OYUNCU EMRE TETİKEL, HAYATININ DÖNÜM NOKTASINI ANLATTI

Karagül dizisindeki rolüyle tanınan oyuncu Emre Tetikel, hayatının dönüm noktasından bahsederken "Selçuk Uluergüven'le çalışmaktı. Onunla birlikte tiyatroda geliştim" dedi.

Küçük Kadınlar, Karagül, Adını Sen Koy, Arka Sokaklar ve Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı gibi birçok başarılı projede rol alan Emre Tetikel, Haberler.com'un YouTube stüdyosunda Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Eğitiminden bahseden oyuncu, hayatının dönüm noktasından ve kariyerinden bahsetti.

EBRAR KARAKURT'UN KENDİSİNİ UYARAN MİLLİ TAKIM HOCASINA KULLANDIĞI KELİMELER OLAY OLDU

FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası 2. Tur F Grubu ikinci maçında Kanada'yı 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Ebrar Karakurt'un maç içerisinde hocası Guidetti ile olan ilginç diyaloğu dikkat çekti. Milli yıldız kendisine uyarıda bulunan antrenörüne, "Not good ama" derken Guidetti ise "Ne not good" ifadelerini kullanarak cevap verdi. Karakurt ile hocasının İngilizce ve Türkçe'yi karıştırarak konuşması izleyenlerin yüzünü gülümsetti.

FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası 2. Tur F Grubu ikinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada'yı 3-0 yendi. Bu turda 2'de 2 yapan Ay-Yıldızlı ekipte Ebrar Karakurt ve antrenör Guidetti'nin maç içindeki diyaloğu çok konuşuldu.

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