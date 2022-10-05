Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 5 Ekim 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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5 EKİM 2022 ÇARŞAMBA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BAHÇELİ ARASINDAKİ KRİTİK GÖRÜŞME BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün bir araya geldi. İki liderin görüşmede, iç siyaset ve dış politika gelişmelerine dair değerlendirmelerde bulunması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün Ankara'da bir araya geldi.

ERDOĞAN'IN "BAŞÖRTÜSÜNÜ ANAYASA İLE ÇÖZELİM" ÇAĞRISINA CHP'DEN İLK TEPKİ: BAŞKA DEĞİŞİKLİKLER İÇİN FIRSAT KOLLUYORLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına ve CHP'nin ilgili kanun teklifine "Gerçekten samimiyse gelin çözümü yasa değil anayasa düzeyinde sağlayalım" sözleriyle yanıt verdi. Erdoğan'ın başörtüsü için Anayasa değişikliği çağrısına CHP'den ilk tepki ise Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi. Özel, "Kanun teklifimiz AK Parti'de rahatsızlık yarattı. Desteklememek için Anayasa değişikliği önerip başka değişiklikler için fırsat kolluyorlar" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışı sonrasında 3 maddelik bir kanun teklifi sunmasına bugün AK Parti grup toplantısında çıktığı kürsüden tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Madem bu konuyu kendisi gündeme getirdi. Öyleyse biz daha öte bir teklifle mukabele edelim. Eğer dürüstse, bu zat gençlerimizin en büyük hassasiyetleri olan özgürlük alanlarından biri olan bu meselenin arkasındaysa gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeyinde sağlayalım. Böylece CHP'ye üzerindeki utanç lekelerinden birinden kurtulma fırsatını sunmuş olacağız. Talimatı buradan veriyorum; Adalet Bakanı başta olmak üzere arkadaşlarımız çalışmalarını hazırlayıp getirecekler, gerisi CHP Genel Başkanı'nın bileceği iştir" ifadelerini kullandı.

"İLK ÖĞRENDİĞİM DİN HRİSTİYANLIKTI" DİYEN ŞARKICI BEYHAN ÇOCUKLUĞUNU ANLATTI: BENİ RAHİBELER BÜYÜTTÜ

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan şarkıcı Bayhan Gürhan, ilk öğrendiği dinin Hristiyanlık olduğunu söyledi. Almanya'daki bir Çocuk Esirgeme Kurumu'nda büyüdüğünden bahseden Gürhan, "Beni rahibeler büyüttü, kendi inançları çerçevesinde bana doğru yolu göstermeye çalıştılar" dedi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu Popstar yarışmasıyla tanınan şarkıcı Bayhan Gürhan oldu. Erken yaşta anne ve ablasını kaybeden Gürhan, sokakta kaldığı günleri anlattı.

JORGE JESUS, AEK LARNACA MAÇI İÇİN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU: FİZİKSEL OLARAK GÜÇLÜ OYUN SERGİLEMEK İSTİYORUZ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, AEK Larnaca maçın öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Jesus, Larnaca karşısında taraftarın yardımıyla galibiyet almak istediklerini söyledi. Jesus, ''Rakip, Avrupa'da tanınmasa da Bosnalı ve Sırp kaliteli yabancı oyunculara sahip. Zorluklar çıkacaktır ama bu zorlukları lehimize çevirmek için çalışacağız" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B grubu 3. haftasında sahasında yarın Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesi sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Jorge Jesus, Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

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