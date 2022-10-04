Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 4 Ekim 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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4 EKİM 2022 SALI TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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CHP, BAŞÖRTÜSÜYLE İLGİLİ 3 MADDELİK KANUN TEKLİFİNİ MECLİS BAŞKANLIĞI'NA SUNDU

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte partiler de kanun tekliflerini sunmaya başladı. CHP, bir süreden bu yana üzerinde çalıştığı başörtüsüyle ilgili 3 maddelik kanun teklifini bugün Meclis Başkanlığı'na sundu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun dün sosyal medya hesabından yayınladığı videodaki "Başörtüsünü siyasi malzeme olmaktan çıkarıyoruz" şeklindeki sözleri iktidar cephesinde tepkiyle karşılanmıştı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı, geçtiğimiz günlerde başladı. Vekillerin Meclis'e gitmesiyle birlikte partiler de daha önceden hazırlıklarına başladıkları kanun tekliflerini Meclis Başkanlığı'na teker teker iletiyor. Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun duyurduğu kıyafetle ilgili kanun teklifinin ayrıntıları belli oldu.

ESKİ ADALET BAKANI ABDÜLHAMİT GÜL'DEN KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİNE OLUMLU YANIT

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Başörtüsü için kanun teklifi vereceğiz" çıkışına siyasilerden yorumlar gelmeye devam ediyor. Konuyla ilgili en dikkat çeken değerlendirme eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül'den geldi. Gül, "CHP'nin mahkeme kapılarında iptal ettirdiği başörtüsüne mutlak ve kalıcı özgürlük için anayasa değişikliği yapılması milletimizin hakkı, demokrasinin gereğidir." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam "Bazı şeyler yürek ister, o yürek benim yol arkadaşlarımda var!" notuyla bir video paylaştı.

KADİR DOĞULU'NUN NİŞAN TÖRENİNDEKİ HALLERİNİ GÖREN URAZ KAYGILAROĞLU KENDİNİ ZOR TUTTU

Muhtesem Yüzyil: Kösem ve Bir Zamanlar Çukurova dizilerinin yapım yönetmenliğini yapan İsmail Akyazıcı?, Didem Keleş ile nişanlandı. Çiftin nişan törenine ünlü isimler akın etti. Yüzüğü takan Kadir Doğulu'nun hareketleri karşısında kendini zor tutan Uraz Kaygılaroğlu ise sosyal medyada gündem oldu.

İsmail Akyazıcı?, Didem Keleş dün akşam evlilik yolunda ilk adımı attılar. Çifti mutlu günlerinde oyuncu dostları yalnız bırakmadı. Uraz Kaygılaroğlu, Hilal Atınbilek, Kadir Doğulu gibi isimlerin yer aldığı törende Uraz'ın hareketleri ve mimikleri çok konuşuldu.

GALATASARAY İLE EŞLEŞEN KASTAMONUSPOR'UN PAYLAŞIMI DALGA KONUSU OLDU

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Galatasaray ile eşleşen GMG Kastamonuspor'un yaptığı paylaşım tepki çekti. Eşleşmeyi sosyal medya hesaplarından duyuran Karadeniz ekibinin paylaşımında bulunan yazım yanlışları dalga konusu olurken , Galatasaray'ın yıldızsız logosunun kullanılması ise sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından eleştirildi.

Galatasaray ile GMG Kastamonuspor, Ziraat Türkiye Kupası 3 Eleme Turu'nda karşı karşıya gelecek. Kura çekiminin ardından Karadeniz ekibinin yaptığı paylaşım ise sosyal medyada gündem oldu.

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