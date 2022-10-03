Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 3 Ekim 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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3 EKİM 2022 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ HEYECANLANDIRAN SÖZLER: ARKADAŞLAR BU BÖYLE OLMAZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kabine toplantısında asgari ücrete zam konusunun masaya geldiğini belirtti. Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Arkadaşlar bu böyle olmaz. Asgari ücreti güncellememiz, asgari ücrete zam yapmamız lazım ki sabit gelirli vatandaşlarımız enflasyon altında bu kadar ezilmesinler" talimatını verdiğini aktardı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde Küpeliler Sunta Fabrikası'nın temel atma töreninde yaptığı konuşmada, 1,5 milyar lira yatırım bedelli bu tesisin Türkiye'ye ve şehre önemli katkılar sağlayacağına inandığını söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN "BİZ YAPTIK" DEDİĞİ METRO HATTINA İBB TARAFINDAN "M" TABELASI ASILDI

İstanbul'da Pendik-Sabiha Gökçen metrosunun açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Metro hattını kim yaptı?" polemiğine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da dahil oldu. Tartışmalar devam ederken İBB tarafından metro hattının girişine "M" tabelası asıldı.

Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın açılışı dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Erdoğan konuşmasında isim vermeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklenerek ''Bazıları bizim yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmeye çalışıyor. Bunların kim olduğunu biliyorsunuz değil mi?" dedi.

EN YAKIN ARKADAŞI ANLATTI! ONUR ŞENER, ÖLEN ARKADAŞININ OĞLUNU SAHİPLENMİŞ

İstek parçayı bilmediği gerekçesiyle vahşice katledilen Onur Şener'le ilgili gerçeği tiyatro oyuncusu arkadaşı Almula Merter açıkladı. Merter "Bir kızı vardı. Diğer çocuk ölen arkadaşının oğluydu. Onu da sahiplenmiş. Oğlum diyordu" dedi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, eğlence mekanında sahne alan Onur Şener'in (45), karaoke yapmadan şarkı söylemesini isteyen grubun talebini yerini getirmediği için öldürüldüğü ortaya çıktı. Zanlılardan 3'ü tutklanırken şarkıcının öldürülmesine tepkiler ise giderek büyüyor.

ACUN ILICALI'DAN KİMSENİN AKLININ UCUZA GELMEYECEK HAMLE! ESKİ BEŞİKTAŞLI HULL CİTY'NİN BAŞINA GEÇİYOR

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin Shota Arveladze ile yolları ayırmasının ardından takımın başına geçecek yeni isim merak konusu oldu. Championship ekibi için gündeme gelen yeni isim ise herkesi şaşırttı. Ilıcalı'nın bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Portekizli hoca Carlos Carvalhal ile görüşeceği öne sürüldü.

Üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından Hull City'de Shota Arveladze dönemi sona ermişti. Acun Ilıcalı'nın takımında teknik direktörlük için sürpriz bir hocanın ismi ortaya atıldı.

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