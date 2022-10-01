Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 1 Ekim 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

Haberler.com editörleri tarafından seçilen gündemdeki en önemli haberler. Enflasyon haberleri, NATO haberleri, Süper Lig maç sonuçları, koronavirüs haberleri, zam haberleri ve magazin dünyasında yaşanan son 1 Ekim 2022 Cumartesi gelişmelerini Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.

1 EKİM 2022 CUMARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

TVMM'DE YENİ YASAMA YILI BAŞLADI! AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ MESAJLAR

Meclis'te düzenlenen özel oturumla 6'ncı yasama dönemi başladı. Yeni yasama yılı açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyondaki artışın neden olduğu kaybı önlemek için asgari ücreti, memur ve emekli maaşlarını yılbaşında ciddi oranda artırdık. Temmuz ayında daha ileri taşıdık. Yeni yılbaşında tekrar gözden geçireceğiz" dedi.

TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle toplandı. Açılış konuşmasını TBMM Başkanı Mustafa Şentop yaptı.

Mustafa Şentop açıklamasında, "Bugün ilk günü vesilesiyle bir araya geldiğimiz bu yasama yılının sonunda, dünyanın son derece gergin günlerden geçtiği bir süreçte ülkemiz, cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine gidecek. Bir yıldan kısa bir zaman dilimi içinde milletimiz, bir kere daha iradesini temsil edecek milletvekilleri ile devletin başı olan cumhurbaşkanını tercihleriyle belirleyecektir. Bu süreç, seçime katılacak tüm siyasi partilerimiz açısından, "barış ve huzur içinde, güçlü ve tam bağımsız Türkiye" idealinin gerçekleşmesinde rol alabilmek adına gerçekleştirilecek demokratik bir yarışı temsil etmektedir. Seçimlerin şimdiden ülkemize, milletimize ve devletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

İTTİFAK ORTAKLARI İYİ PARTİ VE CHP, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SALONA GİRİŞİ SIRASINDA TERS DÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'nin yasama yılının açılış programında konuşma yapmak üzere salona girişi sırasında CHP ve HDP'li vekiller ayağa kalkmadı. CHP ile Millet İttifakı içerisinde yer alan İYİ Partili vekiller ise Erdoğan'ı ayakta karşıladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 27. Dönem 6. Yasama Yılı başladı. Bu kapsamda TBMM Genel Kurulu'nda tören düzenleniyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, açılış dolaysıyla Genel Kurul'da sunuş konuşması yaptı. Şentop'un konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış konuşması için Genel Kurul'a girdi.

OYUNCU BERK ATAN, ESKİ AŞKI SELİN YAĞCIOĞLU İLE BİR KEZ DAHA BARIŞTI

Gönül Dağı dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan yakışıklı oyuncu Berk Atan, bir dargın bir barışık olduğu eski sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile bir kez daha barıştı. İkili, dün akşam gittikleri konserde görüntülendi.

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nda "Taner" karakterini oynayan Berk Atan, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Başarılı oyuncu, bir süredir sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşıyor. İlişkileri bir dargın bir barışık devam eden ikili, geçtiğimiz haftalarda bir kez daha ayrılmıştı.

HULL CİTY'E HERKESİ ŞAŞIRTACAK HOCA! CARLOS CORBERAN, ACUN ILICALI'NIN LİSTESİNDE ZİRVEYE OYNUYOR

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin teknik direktör Shota Arveladze ile yollarını ayırmasının ardından yeni hoca konusunda sürpriz bir aday olduğu ortaya çıktı. Favori adayın hala Sergen Yalçın olduğu belirtilirken Ersun Yanal ve Aykut Kocaman isimlerinin gündeme gelmediği ve Yalçın'dan sonraki en ciddi adayın Olympiakos'taki görevinden ayrılan Carlos Corberan olduğu ifade edildi.

İngiltere Championship ekibi Hull City'de Shota Arveladze'nin görevine son verilmesinin ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merakla bekleniyor. Ilıcalı'nın listesine sürpriz bir ismin girdiği iddia edildi.

HABERLER.COM HAKKINDA

Haberler.com ; Güncel, politika, ekonomi, spor, magazin, dünya, sağlık ve diğer tüm kategorilerde güncel haber sunmak ve internet kullanıcısının habere ulaşmasını kolaylaştırmak için oluşturulmuş geniş kapsamlı bir haber portalıdır. Gündemdeki son dakika gelişmeleri, Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri Haberler.com'da bulabilirsiniz. Facebook, Twitter, Instagram ve diğer tüm sosyal medya platformlarından Haberler.com'u takip edebilirsiniz. Haberler.com uygulamasını IOS, Andorid ve Huawei telefon ve tabletlerinizden rahatlıkla kullanabilirsiniz.