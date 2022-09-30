Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 30 Eylül 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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30 EYLÜL 2022 CUMA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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RUSYA, UKRAYNA'DA 4 BÖLGEYİ İLHAK ETTİ! TEPKİ ÇEKEN ADIM SONRASI PUTİN'DEN İLK AÇIKLAMA: ONLAR ARTIK BİZİM VATANDAŞIMIZ

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin referandumla birlikte kendi topraklarına katıldığını duyurdu. Putin, dünyaya meydan okuduğu açıklamasında, "4 bölgenin güvenliğini her türlü imkanla koruyacağız. Ukrayna ve Batı, Rusya'nın bütünlüğünü bozamayacak. Onlar artık bizim vatandaşımız" dedi.

Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinde Rusya'ya bağlanmak için 23-27 Eylül'de referandum düzenlenmişti. Bölgelerdeki sözde seçim komisyonlarının kesin olmayan verilerine göre, referandumlardan "Rusya'ya bağlanma" kararı çıkmıştı.

YUNANİSTAN'DA "TÜRK HALKI DOST MU, DÜŞMAN MI?" ANKETİ YAPILDI, ÇIKAN SONUÇ HERKESİ TERS KÖŞEYE YATIRDI

Ankara-Atina hattında son dönemde yaşanan gerginlik tırmanırken, Yunanistan'da yapılan ankette vatandaşlara "Türk halkı dost mu, düşman mı?" sorusu yöneltildi. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 68'i Türk halkını 'dost' olarak gördüğünü ifade etti.

Son dönemde Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinde tansiyon karşılıklı açıklamalarla yükselirken, iki ülkenin halkı da birbirlerini 'düşman' görmediklerini bir kez daha ortaya koydu.

YÜZDE 68'LİK KESİM TÜRK HALKINI DOST GÖRÜYOR

Yunanistan'da politic.gr tarafından yapılan son ankette halka "Türk halkı dost mu, düşman mı?" sorusu yöneltildi. Buna göre, Yunanlıların yüzde 68'i Türk halkını 'dost' olarak gördüklerini söylerken, yüzde 19'u Türkleri düşman gördüğünü belirtti, yüzde 13'lük bir kesim ise çekimser kaldı.

SESSİZ SEDASIZ BAŞLAYAN EVLİLİK AYNI ŞEKİLDE SON BULDU! HADİSE VE MEHMET DİNÇERLER RESMEN BOŞANDI

30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen düğünle hayatını birleştiren Hadise ve Mehmet Dinçerler'in evliliği yalnızca 5 ay sürdü. İkili, Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde görülen dava sonrası boşandı.

Çok konuşulan bir yıllık ilişkilerini nisan sonunda resmiyete dönüştüren çiftin yüzü nikahtan beri gülmemişti. Hadise'nin eski ilişkisinin her daim gündeme gelmesi, Mehmet Dinçerler'in aile şirketlerinin borçları derken sorunlardan kafalarını kaldıramayan ikili, sonunda ayrı yollara gitmeye karar verdi.

ACUN ILICALI YOLLARI RESMEN AYIRDI! HULL CİTY'DE SHOTA ARVELADZE DÖNEMİ SONA ERDİ

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, teknik direktör Shota Arveladze ile yollarını ayırdı. İngiliz ekibinde 30 resmi maça çıkan Shota 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 mağlubiyet alarak büyük hayal kırıklığı yarattı. Deneyimli hocanın ayrılığı sonrası açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, "Milli arada Shota ile takımın durumu ve geleceği hakkında bir dizi toplantı yaptık. Bu toplantılar devam ettikçe görüşlerimizin uyuşmadığını anladık. Bu yüzden yolları ayırma kararı aldık." dedi.

Acun Ilıcalı'nın Championship ekibi Hull City'i satın aldıktan sonra takımın başına getirdiği Shota Arveladze, görevde 30 maç kalabildi.

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