Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 29 Eylül 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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29 EYLÜL 2022 PERŞEMBE TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR: KANDİL'E HAVA HAREKATI YAPILDI, SINIRA 140 KM UZAKLIKTAKİ 16 MAĞARA İMHA EDİLDİ

Milli Savunma Bakanı Akar, Şırnak'ta yaptığı açıklamada Kandil'e hava harekatı düzenlendiğini duyurdu. Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri 27 Eylül'de 140 kilometre girdi. Irak'ın kuzeyindeki Asos'ta 16 terörist mağarasını, sığınağını, sözde komuta yerini vurdu." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şırnak'ta "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu. Mehmetçik'in nefesinin teröristlerin ensesinde olduğunu belirten Akar, 2 gün önce sınırötesi bir operasyon yapıldığını duyurdu.

ALİ BABACAN: ERDOĞAN PARADAN 6 SIFIR ATILACAĞINI GAZETELERDEN ÖĞRENDİ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katıldığı bir programda, AK Parti'de görev aldığı döneme ilişkin, ''Erdoğan paradan 6 sıfır atılacağını gazetelerden öğrendi. Bana sordu ertesi gün, 'Ya bu ne' dedi, 'Paradan 6 sıfır mı atıyorsunuz?' dedi. Ben de 'Evet' dedim'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan son günlerde 2005 yılında paradan 6 sıfır atılması ve o yıllarda düzelen ekonomide kimin payı olduğu tartışması sürüyor. Erdoğan son olarak Babacan'ın isimin vermeden,"Altı sıfırı Türk Lirası'ndan çıkaran bu Başbakan. Sen kimsin ya? Başbakan olur vermedikten sonra sen ne yapabilirsin ya?" dedi. Ali Babacan'dan ise bu sözlere yanıt gecikmedi.

HANDE YENER, ÖLDÜRÜLEN MAHSA AMİNİ İÇİN ÖNCE SAÇINI KESTİ SONRA AĞLAYARAK ŞARKI SÖYLEDİ

Şarkıcı Hande Yener, son konserinde İran'da rejim güçleri tarafından öldürülen Mahsa Amini'ye destek vermek için saçlarını kesti. Tüm kadınlara özgürlük dileyen Yener, "Sen Ağlama" şarkısını okurken gözyaşlarına hakim olamadı.

Kıyafet kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltında gördüğü şiddet sonrası hayatını kaybeden Mahsa Amini'nin ölümü ardından İran'da yüzlerce kişi gözaltına alındı. Dünya gündemine oturan olaya bir tepki de şarkıcı hande Yener'den geldi.

"HAKKIM OLANI İSTEDİM" DİYEN FEGHOULİ'YE TEPKİ YAĞDI

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ı alacakları için FIFA'ya şikayet eden Sofiane Feghouli, açtığı dava ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Feghouli, kulübü içtenlikle seviyorum, hakkım olanı istedim dese de, tepkilerden kurtulamadı.

Sarı-kırmızılı kulüpten ayrıldıktan sonra geçmiş dönem alacakları için Galatasaray'ı FIFA'ya dava eden Cezayir'li futbolcu, alacakları için sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Feghouli, "Birlikte 2 kupa kazandık, ben hakkım olanı istiyorum." dedi.

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