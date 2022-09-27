Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 27 Eylül 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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27 EYLÜL 2022 SALI TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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MHP KARTAL İLÇE BAŞKAN YARDIMCISI'NA SİLAHLI SALDIRI! MARKETTEN ÇIKARKEN KAFASINA TEK EL ATEŞ ETTİLER

MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer, Sancaktepe'de alışveriş için gittiği marketten çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Kafasına tek el ateş edilen Hançer'in apar topar hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sancaktepe Eyüpsultan Mahallesi'nde meydana gelen olayda alışveriş için gittiği marketten çıkan MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcı Erkan Hançer, henüz kimliği belirlenemeyen bir şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı.

BAKAN SOYLU'NUN İSTİFA İDDİASI TWİTTER'I SALLADI! BİNLERCE TWEET ATILDI, İKİ BAŞLIK ÖNE ÇIKIYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a istifasını sunduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yok. Ancak sosyal medyada iddianın dillendirilmesinden sonra kısa süre içerisinde 20 binin üzerinde tweet atıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevden "affını" istediği iddiası büyük yankı uyandırdı. Soylu cephesinden iddialara ilişkin henüz bir açıklama olmamasına rağmen konuyla ilgili sosyal medyada kısa süre içerinden binlerce tweet atıldı. #SüleymanSoylu ve #İstifa başlıkları ile atılan tweetlerde Bakan Soylu'ya destek veren de istifa kararını isabetli olduğunu savunan da var.

İSTANBUL'DAKİ ETKİNLİĞİN YERİNİ KARIŞTIRAN HALUK LEVENT, YANLIŞLIKLA ADANA'YA GİTTİ

İstanbul'da düzenlenen Adana Lezzet Festivali'ne davet edilen Haluk Levent, Adana Valisi Süleyman Elban'ı yanlış anlayınca Adana'ya gitti. 925 kilometre kat ederek şehre giden Levent, yanlış anlaşılmayı fark edince, "Tüm Adana İstanbul'a toplanmış, ben ise Adana'ya gelmişim" dedi.

Şarkılarının yanı sıra kurucusu olduğu Ahbap Derneği'yle yaptığı yardımlarla sık sık gündeme gelen Haluk Levent, Adana Valisi Süleyman Elban tarafından İstanbul'daki Adana Lezzet Günleri'ne davet edildi. Telefon konuşmasında etkinliğin düzenlendiği ili yanlış anlayan Levent, yaşadığı komik olayı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

KORONAVİRÜS AŞISI OLMAYI REDDEDEN KYRİE IRVİNG 100 MİLYON DOLARDAN OLDU

Brooklyn Nets'te forma giyen Kyrie Irving, 100 milyon dolarlık sözleşme uzatma teklifinin geri çekildiğini belirtti. Koronavirüs aşısı olmayı reddeden Irving'in Nets'in teklifi bu sebeple geri çektiğini ve geleceğinin belirsiz olduğunu ifade etti.

Koronavirüs aşısı olmayı reddederek Nets'in iç saha maçlarına çıkamayan ve eyaletlerde değişen sağlık kanunlarının ardından bazı maçları da kaçırmak zorunda kalan Irving, mali açıdan kayıplar yaşadığını ifade etti.

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