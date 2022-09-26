Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 26 Eylül 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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26 EYLÜL 2022 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU'NDAN JAPONYA'DA SİHA MESAJI: ALMAK İSTERLERSE MEMNUNİYETLE İHTİYAÇLARINI KARŞILARIZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Savunma sanayi ve güvenlikle ilgili istişareler gerçekleştireceklerini belirten Çavuşoğlu, "Japonya, gerek SİHA olsun gerekse diğer savunma sanayi ürünlerimiz olsun bunlardan almak isterse biz memnuniyetle Japonya'nın bu alandaki ihtiyaçlarını da karşılarız." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun yarın düzenlenecek cenaze törenine katılmak üzere geldiği Japonya'nın başkenti Tokyo'yda, Japonya Ulusal Basın Kulübü'nde (JNPC) gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

BAHÇELİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NUN DEMİRTAŞ AFİŞİNİN ÖNÜNDE POZ VERMESİNE SERT TEPKİ: TÜRKİYE'YE MEYDAN OKUMA KÜSTAHLIĞI

Geçtiğimiz günlerde Elazığ'a giden CHP lideri Kılıçdaroğlu, kendisi için astırılan "Selahattin Demirtaş'ın göğsüne şeref madalyası takacağım" cümlesinin yer aldığı afiş önünde poz vermişti. MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun bu hareketine çok sert tepki göstererek, "Türkiye'ye meydan okuma küstahlığıdır. Afiş önünde paylaştığın fotoğraf, PKK'lı teröristlerle gıyaben çektirilmiş aile fotoğrafıdır. Vatan haini Demirtaş'a şükran görüntüsü, seninleyim mesajıdır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde gittiği Elazığ'da, ziyaretin hemen öncesinde kentin bazı noktalarına Kılıçdaroğlu ve CHP'li vekillerin daha önce kullandığı ifadeleri içeren afişler asıldı. Bu afişlerde "Diyarbakır, Kürdistan'ın bir parçasıdır, "Ne yazık ki Türkiye Azerbaycan'a yardım ediyor" ve "Selahattin Demirtaş'ın göğsüne şeref madalyası takacağım" gibi cümleler yer aldı.

TÜRKÜCÜ MURAT KURŞUN CANLI YAYINDA ANLATTI: BİR ŞARKIMI EŞİMDEN KORKTUĞUM İÇİN OKUYAMIYORUM

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden şarkıcı Murat Kurşun, konuk olduğu 360 Derece programında çok tutacağını bildiği Sildim isimli şarkısını eşinden korktuğu için okuyamadığını söyledi. Eşiyle tartıştığı dönemde yazdığı şarkıyı başka birine vereceğini anlatan Kurşun, "O şarkıyı ben çıkartırsam eşimle boşanırız" dedi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla 360 TV'de yayınlanan 360 Derece programına konuk olan Murat Kurşun, Sildim isimli şarkısının hikayesini anlattı. Şarkıyı eşiyle küs olduğu bir dönemde yazdığından bahseden Kurşun, sözleriyle herkesi güldürdü.

FAROE ADALARI HEZİMETİ A MİLLİ TAKIM'I ANDORRA, MALTA VE MOLDOVA İLE AYNI LİSTEYE SOKTU

UEFA Uluslar C Ligi'nde Faroe Adaları'na 2-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, Ada ekibinin bileğini büktüğü takımlar arasında yerini aldı. Tarihinde toplam 20 galibiyeti bulunan Faroe Adaları'nın en dikkat çekici zaferleri Avusturya, Yunanistan ve Türkiye'ye karşı oldu.

A Milli Takım'ı yenerek büyük bir sürprize imza atan Faroe Adaları, tarihindeki ender zaferlerden birini kazandı. Ay-Yıldızlı ekibi 2-1'lik skorla geçen Ada ülkesi, grubunu 3. sırada bitirirken kapanışı görkemli bir galibiyetle yaptı.

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