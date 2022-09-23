Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 23 Eylül 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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23 EYLÜL 2022 CUMA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT BİLGİN'DEN EYT'LİLERE MÜJDE: ÇALIŞMADA ÇÖZÜM AŞAMASINA GELDİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sayıları milyonları bulan Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşlarla ilgili açıklamada bulundu. Çalışmalarda sona gelindiğini belirten Bakan Bilgin, "EYT sorunu emeklilikle ilgili bir sorun, yaşla ilgili bir problemdi. Emeklilik yaşının yükseltilmesiyle ilgili problemdi, çözüm aşamasına geldik. Onunla ilgili dosyayı tamamladığımızda kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Türkiye'de yaşayan milyonlarca EYT'li vatandaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışmasından gelecek iyi haberi bekliyor. Uzun zamandan bu yana ekibiyle ilgili çalışmalarını sürdüren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışmadaki son durum hakkında bilgilendirmede bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN STRATEJİ DEĞİŞTİRDİ, SEÇİMLERE BAMBAŞKA BİR PROFİLLE GİDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni dönemde izleyeceği stratejiye ilişkin bomba iddialar ortaya atıldı. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni dönem için kendisine yeni bir imaj belirlediği ve bundan sonra daha esprili bir üslupla siyaset yapacağı öne sürüldü.

2023 seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte siyasilerin nasıl bir politika izleyeceği de yavaş yavaş belli olmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri ziyareti sırasında hem Central Park'ta korumasız gezmesi, hem de Reuters muhabiriyle esprili diyalog kurması çok konuşulan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni bir stratejiyle hareket edeceği ileri sürüldü.

ORTALIK İYİCE KARIŞTI! HADİSE'NİN REZA ZARRAB'LA GÖRÜŞTÜĞÜ İDDİALARINA İBRAHİM TATLISES MÜDAHALE ETTİ

Mehmet Dinçerler ile boşanma aşamasında olan Hadise hakkında olay yaratacak bir iddia orataya atıldı. Ünlü şarkıcının bir dönem yasak aşk yaşadığı söylenen Reza Zarrab'la görüştüğü söylendi. Hatta Zarrab'ın yeni adıyla Hadise'yi takip ettiği öne sürüldü. İddiaların gündeme getirildiği canlı yayına bağlanan İbrahim Tatlıses ise haberleri yalanladı.

Söylemezsem Olmaz programında Mehmet Dinçerler ile boşanmaya hazırlanan Hadise'nin Reza Zarrab'la ilişki yaşadığı iddia edildi. Program yorumcusu Arto " Hadise, Reza Zarrab ile görüşmeye başladı. Hadise ismini temizlemek için Mehmet Dinçerler ile evlendi" dedi.

TÜRKİYE'NİN MAÇI BAŞLAR BAŞLAMAZ TRT 1 EKRANLARINDA ÇIKAN UYARI ORTALIĞI AYAĞA KALDIRDI

Uluslar C Ligi 1. Grup 5. maçında Türkiye, Fatih Terim Stadı'nda Lüksemburg'u ağırladı. Mücadelenin başlama düdüğüyle birlikte karşılaşmayı canlı olarak yayınlayacak TRT 1 ekranları frekans uyarısı vererek yayını durdurdu. Sosyal medyada futbolseverler bu duruma büyük tepki gösterirken, problem 5 dakika içerisinde çözülerek maç canlı yayınlanmaya başladı.

Türkiye ile Lüksemburg, Uluslar C Ligi 1. Grup 5. maçında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın henüz başında yaşanan bir sorun ise futbolseverlerin tepkisini çekti.

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