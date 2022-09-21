Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 21 Eylül 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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21 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

MARMARİS'TEKİ YANGINI SÖNDÜRMEK İÇİN HAVALANAN RUSYA'YA AİT HELİKOPTER DÜŞTÜ: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

Son dakika! Marmaris'te devam eden yangında kahreden bir gelişme yaşandı. Yangını söndürmek için havalanan Rusya'ya ait helikopter Denizli'de düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Gökyüzünü kaplayan dumanlar ilçe merkezinin birçok noktasından fark edildi.

İSRAİL BAŞBAKANI İLE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ARASINDA İLGİNÇ DİYALOG: FENERBAHÇE İLE İLGİLİ KÖTÜ HATIRALARIM VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün ABD'de FIFA Başkanı Gianni Infantino ile sohbet ederken İsrail Başbakanı Yair Lapid'in gelmesiyle ortaya ilginç diyaloglar çıktı. Lapid Erdoğan'a tuttuğu takımı sordu. Erdoğan, "Bir numara milli takım" yanıtını verdi. Lapid, "İsrail'in Fenerbahçe ile kötü hatıraları var, çünkü bizi hep yeniyorlardı" ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler 77. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün de Türkevi'nde temaslarını sürdürdü.

SEÇİME GİDİLİRKEN SON ANKET SONUÇLARI AÇIKLANDI! AK PARTİ VE CHP ARASINDAKİ FARK ÇOK SU KALDIRIR

Türkiye 2023 seçimlerine giderken, anket şirketleri tarafından yapılan anketlerin sonuçları da açıklanmaya devam ediyor. Aksoy Araştırma tarafından gerçekleştirilen ankette yüzde 29.7 alan AK Parti ile yüzde 29.1 alan CHP arasındaki 0.6'lık puan fark, anketteki en dikkat çeken detay oldu.

Türkiye'de 2023 seçimlerine artık 1 yıldan daha az bir süre kalmasıyla birlikte partilerin anketlerde kaç oranında oy aldığı da daha fazla merak edilmeye başlandı. Bu durumun farkında olan anket şirketleri ise anketlerini art arda yayınlıyor. Son olarak anket yayınlayan şirket Aksoy Araştırma Şirketi oldu.

12 YAŞINDAKİ FENOMENİ SAHNESİNE ÇIKARAN SEFO İLE UFUK BEYDEMİR BİRBİRİNE GİRDİ

12 yaşındaki fenomen Fevzi Kaan Türker'i konserine konuk ederek İsabella şarkısını söyleyen Sefo ile meslektaşı Ufuk Beydemir, sosyal medya üzerinden birbirine girdi. Sefo, kendisini "Seviye bu, prim yapan bu" diyerek eleştiren Beydemir'e "Senin küçük bir çocuğun yazdığı sözlerden şarkın var. Prim ve seviye araştırmana oradan başlar" dedi.

Şarkıcı Sefo ve Capo'nun seslendirdiği 'İsabelle' şarkısı sosyal medyada viral oldu. Binlerce sosyal medya kullanıcısının klip çektiği şarkıya bir yorum da genç fenomen Fevzi Kaan Türker'den geldi. Türker'in performansına sessiz kalamayan Sefo ise genç fenomeni konserinde sahneye çıkardı. Ancak Sefo'nun bu hamlesine şarkıcı Ufuk Beydemir'den tepki geldi.

ICARDİ'NİN EŞİ WANDA NARA'NIN AYDA HARCADIĞI PARAYI DUYANLAR KULAKLARINA İNANAMIYOR

Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara'nın Paris'te yaşadıkları dönemde yaptığı aylık haracama ortaya çıktı. Nara'nın Paris'te yaşarken ayda ortalama 400 ila 500 bin euro arasında para harcadığı belirtildi.

Mauro Icardi'nin Galatasaray'a transferinin yankıları sürerken, Arjantin'den yıldız futbolcunun eşi ve menajeri Wanda Nara ile ilgili bomba bir iddia geldi.

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