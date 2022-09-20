Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 20 Eylül 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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20 EYLÜL 2022 SALI TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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İMAMOĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER: SİZ BUGÜN ANA MUHALEFET LİDERİSİNİZ, YARIN BU ÜLKENİN BAŞINDASINIZ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte katıldığı törende dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, son dönemde muhalefetin cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda sık sık adı geçen Kılıçdaroğlu'nu işaret ederek "Siz bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız. Bugün bu ülkenin başında olan insan yarın bu ülkenin muhalefeti olacak" diye konuştu.

Elazığ'da 2020 depreminde Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hasar görmüştü. İBB lisenin yeniden yapımını üstlendi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı İmamoğlu, Elazığ'da İBB'nin yaptırdığı Elazığ Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaatı'nın bugün temel atma törenine katıldı.

AKŞENER'DEN "6'LI MASANIN ADAYI KİM OLACAK?" SORUSUNA YANIT: İŞİN İÇİNE EGOMUZU KOYMUYORUZ, SİZİ MAHCUP ETMEYECEĞİZ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da esnafı ziyaret etti. Burada vatandaşlarla altılı masanın cumhurbaşkanı adayına ilişkin konuşan Akşener, "Orada benim açımdan, bizim partimiz açısından bir sorun yok. İşin içine asla nefsimizi, egomuzu ve çıkarlarımızı koymuyoruz, önemli olan sizsiniz. Onun için sizi mahcup etmeyeceğiz inşallah" dedi.

Ankara'da "Kanaat Önderleri ve İş İnsanları Buluşması"na katılan Akşener daha sonra esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

BORÇ BATAĞINDAKİ CAN TANRIYAR'IN PETEK DİNÇÖZ'DEN ZORLA ALDIĞI SÖYLENEN İKİ EVİ DE HACZEDİLEREK SATILDI

Bir süredir borçlarıyla başı dertte olan gazeteci Can Tanrıyar'ın haczedilen evleri satıldı. Tanrıyar'ın satılan evlerinin eski eşi Petek Dinçöz'ün yıllar önce "Zorla elimden aldı" dediği evler olduğu öğrenildi.

Pandemi döneminde Uçankuş TV'de yatırımcı ortağı H.E'nin hesapları inceleme isteğinden dolayı davalık olan Can Tanrıyar, bir süredir borçlarıyla mücadele ediyor. Hesapları bağımsız mali müşavirlerin incelemesine izin vermeyen Tanrıyar'ın davranışlarından rahatsız olan iş insanı H.E. olayı yargıya taşıyarak sözleşme gereği 'sözleşmeden dönme hakkını' kullandı.

AYKUT KOCAMAN'A HERKESİ ŞAŞIRTAN SÜRPRİZ TEKLİF: GEL ŞAMPİYON OLALIM HOCAM

Bir dönem Fenerbahçe, Başakşehir ve Konyaspor'u çalıştıran Aykut Kocaman, sürpriz bir teklif aldı. TFF 1. Lig ekibi Samsunspor, deneyimli çalıştırıcıyı takımın başına getirmek istedi. Karadeniz ekibinin, "Gel şampiyon olalım" ifadelerini kullanarak yaptığı teklifi, Aykut Kocaman reddetti.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile tarihi başarılar yaşayan teknik direktör Aykut Kocaman, 1. Lig ekibi Samsunspor'dan sürpriz bir teklif aldı.

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