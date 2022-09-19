Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 19 Eylül 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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19 EYLÜL 2022 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

FATİH'TE 2 POLİS, DURDURDUKLARI ARAÇTAKİ ŞÜPHELİLER TARAFINDAN SİLAHLA VURULDU

Fatih Nişanca Mahallesi'nde kimlik kontrolü yapan 2 polis memuru, durdurdukları 2 şüpheli şahıs tarafından silahla vuruldu. Yaralı memurlar hastaneye kaldırılırken kaçan saldırganlar ise aranıyor. Saldırganların sabah saatlerinde Başakşehir'de 2 kişiyi öldürdüğü ve kaçmak için bindikleri taksinin şoförüne silahını gösterip "Bize iyi davrandın yoksa seni de öldürecektik" dediği öğrenildi.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir evden silah sesleri yükseldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Eve giren polis Ergül Maden (28)'in cesediyle karşılaştı. Bu sırada yakın bir sokaktan da silah sesleri yükseldi. Buraya geçen polis, G.G. adlı kişinin yengesi Güllü Güler (61) 'i öldürdüğü Sevim Güler ve Adem Tepe'yi ise yaraladığı belirlendi. G.G.'nin motosikletle kaçtığı tespit edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ABD'DE BİDEN'A SESLENDİ: İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE HAREKET ETMESİNİ BEKLİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenen akşam yemeğinde konuştu. Erdoğan, "Amerikalı dostlarımızın PKK-YPG ve FETÖ'yle mücadelemizde müttefiklik ruhuna yakışır şekilde iş birliği içinde hareket etmesini bekliyoruz. PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ'ye kadar terör örgütleriyle mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz. Terörün karanlık gölgesini bölgemizin üzerinden muhakkak kaldıracağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin "5. Geleneksel Gala Yemeği" programında konuştu. Türkiye'nin, terörden en çok etkilenen ve terörle mücadelede en ön safta yer alan ülkelerin başında geldiğini belirten Erdoğan, "PKK-YPG'den DEAŞ'a ve FETÖ'ye kadar, hiçbir ayrım yapmadan, tüm terör örgütleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz.

BAHÇELİ'DEN VAHDETTİN'İ ELEŞTİREN TUNÇ SOYER'E SERT TEPKİ: NE ÖĞRENMİŞSE ZALİM BABASINDAN ÖĞRENMİŞTİR

MHP lideri Bahçeli, İzmir'in kurtuluşunun 100. yılında Vahdettin'e yönelik söylemleriyle gündeme oturan Tunç Soyer'e sert tepki gösterdi. Vahdettin'in kusurları da olsa hain olmadığını ifade eden Bahçeli, "Edepsiz İzmir belediye başkanı küstahça ona hakaret etmiştir. Ne öğrenmişse zalim babasından öğrenmiştir. Bu CHP zihniyetinin yatacak yeri yoktur. Günahları diz boyudur. Kılıçdaroğlu tarih bilmez, erdem bilmez, edep bilmez bildiği tek şey yalandır, izansızlıktır" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in 9 Eylül kurtuluş yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmasıyla gündeme oturmuştu. Soyer, "100 yıl önce bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları ve çocukları hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar" açıklamalarında bulunmuştu.

ZEYNEP BASTIK'TAN BİTEN EVLİLİĞİNE İLİŞKİN BOMBA YORUM

2021 yılında Alaçatı'da nikah masasına oturan Zeynep Bastık ve reklamcı Tolga Akış, geçtiğimiz aylarda boşanmıştı. Bastık, biten evliliği hakkında ilk kez konuştu. Ünlü şarkıcı "Hala görüşüyor, çalışıyoruz ama eş ve sevgili olma durumu bizim için bitti" dedi.

Genç şarkıcı Zeynep Bastık, menajerliğini de yapan reklamcı Tolga Akış'la 3 yıllık beraberliğin ardından 7 Temmuz 2021'de Çeşme'de evlenmişti. Çiftin, bir yıl sonra sürpriz bir kararla boşanması sevenlerini şaşırttı.

Menajeri Tolga Akış'tan boşanmasıyla ilgili sessiz kalmayı tercih eden Zeynep Bastık, konuyla ilgili ilk kez konuştu.

JORGE JESUS, RIDVAN DİLMEN'İN AĞZINI AÇIK BIRAKTI: HAYATIMDA İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜM

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 5-0 yendiği maçın ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen değerlendirmelerde bulundu. Jorge Jesus'un benzersiz olduğunu belirten Dilmen, "Ben hayatımda Jesus'un oynattığı gibi bir sistem görmedim. Fenerbahçe'ye top geçtiğinde 3'lü defansa geçiyor. Top rakipteyken 4'lüye geçiyor. Her sistemi oynamaya devam ediyor. Oyuncular da her sisteme ayak uyduruyor." dedi.

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe'nin Alanayaspor'u 5-0 yendiği mücadeleyi TV 8.5 ekranlarında yorumlayan Rıdvan Dilmen, Jorge Jesus'u öve öve bitiremedi.

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