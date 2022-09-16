Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 16 Eylül 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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16 EYLÜL 2022 CUMA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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KILIÇDAROĞLU'NDAN SOSYAL KONUT PROJESİNE BİR ELEŞTİRİ DAHA: KAFAMDA BAZI SORULAR VAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir açılış töreninde gündemde olan sosyal konut projeleri hakkında konuştu. Kılıçdaroğlu, "Parayı topluyorsun gayet güzel, herkes sıraya girdi parayı yatırdı o da gayet güzel, kurayı 6 ay sonra çekeceksin neden? Baştan kura çeksen? Alacaksın sen baştan parayı kullanacaksın. Sıfır faizle kullanacaksın. Üstelik fakirin fukaranın parasını kullanacaksın" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) yapımı tamamlanan Arnavutköy Eğitim, Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, kentin yıllarca ihmal edildiğini, İstanbul gibi mega bir kente hizmet etmenin önemli olduğunu söyledi. CHP'nin Arnavutköy'den az oy aldığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, kabahatin kendilerinde olduğunu, artık bu bölgeyi daha çok ziyaret edeceklerini ifade etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ŞANGAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ ZİRVESİ'NE DAMGA VURAN UKRAYNA MESAJI

Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ukrayna'daki çatışmaların diplomasi yoluyla sona ermesi için mücadele ediyoruz. Amacımız bölgede barışı tesis etmek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi kapsamında Semerkant'ta önemli açıklamalarda bulundu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın diplomasi yoluyla sona ermesi için mücadele verdiklerini ifade eden Erdoğan, "Ukrayna'daki çatışmaların diplomasi yoluyla sona ermesi için mücadele ediyoruz. Tahılın Afrika'daki kardeşlerimiz başta olmak üzere en çok ihtiyaç duyanlara ulaştırılması için samimi bir çaba harcıyoruz" dedi.

ALKOLÜN DOZUNU KAÇIRAN BURAK DENİZ, NİLPERİ ŞAHİNKAYA'YA KÜFÜRLER SAVURDU

Şahmaran dizisinin çekimleri için Adana'ya giden Burak Deniz, dün gece bir otelde alkolün dozunu kaçırınca taşkınlık çıkardı. Meslektaşı Nilperi Şahinkaya'nın sevgilisiyle oturduğu masaya giden Deniz, oyuncuya küfürler yağdırdı. Şahinkaya'nın sevgilisinin Deniz'in üzerine yürümesiyle tartışma iyice büyüyünce araya çevredekiler müdahale etti.

Rol aldığı yapımlardaki başarısıyla sık sık adından söz ettiren oyuncu Burak Deniz, Serenay Sarıkaya'yla oynadığı Şahmaran dizisinin çekimleri için Adana'ya gitti. Oyuncu dün akşam gittiği bir otelde Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi'nin oturduğu masaya giderek olay çıkardı.

FATİH TERİM BELGESELİNDE YER VERİLMEYEN FETÖ FİRARİSİ HAKAN ŞÜKÜR'DEN SİTEM DOLU PAYLAŞIM

15 Eylül'de yayına giren ve Galatasaray efsanesi Teknik Direktör Fatih Terim'i konu alan 'TERİM' isimli belgeselde FETÖ firarisi Hakan Şükür'e yer verilmemişti. Bunun üzerine Şükür, sosyal medya hesabından sitem dolu bir paylaşım yaptı.

Eski Galatasaraylı FETÖ firarisi Hakan Şükür 'TERİM' belgeseli ile gündemde. Özel bir platformda yayınlanan 4 saatlik belgeselin '1996-2000' yıllarının anlatıldığı bölümde FETÖ firarileri Hakan Şükür ve Arif Erdem'in olmaması dikkatlerden kaçmadı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA GELDİ

O dönem Galatasaray'da forma giyen FETÖ firarisi Hakan Şükür açıklama yaptı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Şükür, "Öncelikle değerli hocam Fatih Terim'in belgeseli hayırlı olsun. Belgeselde benim olmadığımı ifade eden, üzülen herkese de teşekkür ederim." dedi.

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