Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 15 Eylül 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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15 EYLÜL 2022 PERŞEMBE TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

KILIÇDAROĞLU'NDAN SOSYAL KONUT PROJESİYLE İLGİLİ İLK YORUM! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A BİR ÇAĞRISI VAR

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2 milyona yakın insanın başvuru yaptığı sosyal konut projesiyle ilgili ilk kez konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Kılıçdaroğlu, bir de çağrıda bulunarak, "Sana inanalım istiyorsan bu işe müteahhitlerin girmesi için hazineden gelir güvencesi ver. Erdoğan garanti vermezsen, bu proje bir Banker Yakup zihniyetinden ibarettir." ifadelerini kullandı.

Yüzyılın konut projesinin detaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmasının ardından dün ilk başvurular başladı. E- devlet ve bankalar aracılığıyla alınan sosyal konut başvurularına 2 günde 2 milyona yakın insan başvurdu.

AB'NİN SON UMUDU KATAR DA KAPILARI KAPATTI! AVRUPA BU KIŞ GERÇEKTEN DONACAK

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Fransız gazetesi Le Monde'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu. Rusya'nın doğal gaz vanaları kapatmasıyla AB'nin son umudu olan Al Sani, ülkesinin Rus gazına alternatif olabileceğini düşünenlerin yanıldığını söyledi. Sani sözlerinin devamında, Rusya'nın küresel pazar için önemli bir kaynak olduğunu vurguladı.

Rusya'nın AB'ye gaz akışını büyük oranda durdurmuştu. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte Avrupa, yeni gaz kaynakları aramaya başladı. Avrupa özellikle alternatif olarak Körfez ülkelerinin kapısını çalarken burada ön plana çıkan ülke Katar oldu. Fakat Katar Emiri'nin son açıklamaları AB tarafında pek de hoş karşılanmayacak.

HAYAT BİLGİSİ'NİN KOPİL'İ SERHAN ARSLAN SESSİZ SEDASIZ EVLENDİ

Bir zamanların en çok izlenen dizilerinden biri olan Hayat Bilgisi dizisinde Kopil karakterini oynayan ve hafızalara kazınan Serhan Arslan, Nazlı Ceren Köksal ile nikah masasına oturdu.

Hayat Bilgisi, Cennet Mahallesi ve Yahşi Cazibe gibi sevilen projelerden tanıdığımız ünlü oyuncu Serhan Arslan, uzun süredir modacı Nazlı Ceren Köksal ile aşk yaşıyordu.

TÜRKİYE KUPASI'NDA TARİHİ SKOR! HERKES "KALE BOŞ OLSA BU KADAR GOL OLMAZ" DEDİ

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda Ağrı 1970 Spor deplasmanda 12 Bingölspor'u 10-1'lik skorla yendi. Sahalarda ender görülen skor sonrası futbolseverler sosyal medyada "Kale boş olsa bu kadar gol olmaz" yorumunda bulundu.

Ağrı 1970 Spor ile 12 Bingölspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu maçı tarihi bir skora sahne oldu. Ağrı 1970 Spor deplasmanda 12 Bingölspor'u 10-1'lik skorla mağlup etti.

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