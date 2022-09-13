Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 13 Eylül 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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13 EYLÜL 2022 SALI TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

İSTANBUL'DA SUYA YÜZDE 40 ZAM

İBB Meclisinde oy birliğiyle alınan kararla birlikte İstanbul'da suya yüzde 40,38 zam yapıldı. Konutta kullanılan suyun birim fiyatı 11,69 TL'ye çıkarken karar oy birliğiyle alındı.

AK Parti İBB Meclisi Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Gök Su geçtiğimiz günlerde İBB'nin suya zam yapmak amacıyla toplanacağını duyurmuştu. Göksu, zam talebi sonrasında yaptığı paylaşımda, "CHP'li İBB Başkanı, İstanbul'da suya yüzde 99.8 ile yüzde 188.12 oranları arasında zam yapmak için İBB meclisini bugün olağanüstü toplantıya davet ediyor. Takdir Aziz İstanbullularındır" ifadelerine yer vermişti.

ERDOĞAN'IN YUNANİSTAN'A YÖNELİK "BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ" RESTİNE KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK YORUM: YÜREĞİN VARSA GİT

Sakarya'da partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Yunanistan'la yaşanan krizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" restine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, "O adalar işgal edildiğinde 50 sefer söyledik, ses çıkmadı. Gündemde ekonomi var, o "bir gece ansızın gelirim" diyor. Yüreğin varsa gidersin kardeşim." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'da partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BABAM YÜZÜNDEN ÇOCUKLUĞUM ÇOK TRAVMATİKTİ" DİYEN NADİDE SULTAN YAŞADIKLARINI ANLATTI

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan şarkıcı Nadide Sultan, babasından dolayı çocukken yaşadığı zor günleri ve müziğe başlama sürecini anlattı. Babasının sıkıntıları nedeniyle kardeşlerinin travmatik bir dönem geçirdiğini söyleyen şarkıcı, "Kendimi müzikle tedavi ettim" dedi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu başarılı şarkıcı Nadide Sultan oldu. Çocukluğundan bahseden şarkıcı, müzik kariyerinin nasıl başladığını da anlattı.

UEFA'DAN TEMSİLCİLERİMİZE CEZA YAĞDI! EN BÜYÜK FATURA FENERBAHÇE'YE KESİLDİ

UEFA Kupası'nda temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'a cezalar verildi. Cezaların sebepleri ise, sahaya girme, sahaya madde atma, meşale yakma olarak açıklandı. En büyük para cezası ise 64 bin euro ile Fenerbahçe'ye kesildi.

UEFA Avrupa Ligi toplantısında yapılan değerlendirmeler sonucu takımların oynadığı maçlarda meydana gelen sahaya madde atma, maç sırasında meşale yakma, sahaya girme gibi ihlallere fatura kesildi.

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