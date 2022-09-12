Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 12 Eylül 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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12 EYLÜL 2022 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

BAZI LİDERLERİN UYKULARI KAÇACAK! İŞTE AĞUSTOS AYINDA YAYINLANAN 14 SEÇİM ANKETİNİN ORTALAMASI

2023 seçimleri için geri sayım devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Ağustos ayında yapılan 14 araştırmanın ortalamasında AK Parti yüzde 31 ile birinci parti olurken, CHP yüzde 27 ile ikinci sırada yer aldı. Alt sıralardaki Gelecek, DEVA, Yeniden Refah ve Zafer Partisi arasında ise kıyasıya bir rekabet var.

Türkiye, 2023 yılında belki de son dönemlerin en çekişmeli seçimlerinden birini yaşayacak. Bir tarafta AK Parti ve MHP'nin başı çektiği Cumhur İttifakı, diğer tarafta ise CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı var.

İMAMOĞLU, METROBÜS KAZASI SIRASINDA NEREDEYDİ? O GECE ÇEKİLEN FOTOĞRAF KARESİ ORTAYA ÇIKTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 117 kişinin yaralandığı metrobüs kazasının olduğu akşam Kemerburgaz'da konserde olduğu iddia edilmişti. Ancak İmamoğlu'nun o akşam konser programına değil, Ahmet Davutoğlu'nun Kemerburgaz'a yakın bir konumda bulunan Göktürk'teki evinde olduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz gün İstanbul Avcılar'da 4 metrobüsün çarpıştığı kaza nedeniyle ortalık savaş alanına döndü. Kaza nedeniyle 117 vatandaşımız yaralanırken, kazadan hemen önce kaydedilen metrobüs kamerasında şoförün fenalaştığı ve "Kötü oluyorum, ambulansı arayın" dediği duyuldu.

MERVE BOLUĞUR, 2 EKİM'DE NİKAH MASASINA OTURUYOR

2 Eylül'de sevgilisi Mert Aydın'dan evlilik teklifi alan Merve Boluğur, 2 Ekim'de nikah masasına oturuyor. Çift, İstanbul'daki bir yalıda dünyaevine girecek.

Oyunculuğa ara vererek şarkıcılığa soyunun ve ilk şarkısını çıkartan Merve Boluğur, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Bir süredir Mert Aydın ile aşk yaşayan Boluğur, nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

KASIMPAŞA MAÇINDAKİ PERFORMANSI MEST ETMİŞTİ! GALATASARAYLI EMİN BAYRAM'IN MAAŞI HERKESİ ŞAŞIRTTI

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'nın kırmızı kart cezalısı olması sebebiyle bu hafta forma şansı bulan Emin Bayram, Kasımpaşa maçında gösterdiği performansla alkış topladı. 19 yaşındaki savunmacının maaşı ise herkesi şaşırttı. Takımın en az kazanan iki futbolcusundan biri olan Emin Bayram'ın aylık 25 bin TL kazandığı ortaya çıktı.

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-2 yendiği mücadeleye ilk 11'de başlayan genç stoper Emin Bayram, performansıyla büyük beğeni kazandı.

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