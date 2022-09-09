Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 9 Eylül 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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9 EYLÜL 2022 CUMA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: PROGRAMIM EL VERİRSE KRALİÇE 2. ELİZABETH'İN CENAZESİNE KATILMAYI DÜŞÜNÜYORUM

İngiltere Kraliçesi Elizabeth dün sağlık sorunları nedeniyle vefat etti. Kraliçe'nin vefatının ardından başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere dünya liderleri tarafından başsağlığı mesajları yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe'nin cenazesine katılıp katılmayacağı yönündeki soru işaretleri hakkında ise, "Programım el verirse Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesine katılmayı düşünüyorum" dedi.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, dün öğlen saatlerinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayata gözlerini yumdu. Kraliçe'nin vefatının ardından cenaze programı da kısa süre içerisinde netleşti. Kraliçe'nin tabutu Londra'ya getirildikten sonra, cenaze töreni öncesinde dört gün boyunca Parlamento binasındaki Westminster Hall'da tutulacak.

RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN, KRALİÇE ELİZABETH'İN CENAZESİNE KATILMAYACAK

Dün öğle saatlerinde hayatını kaybeden Kraliçe Elizabet'in cenaze törenine hangi liderlerin katılıp katılmayacağı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programının uyması durumunda cenazeye gideceğini açıklamasının ardından bir açıklama da Kremlin'den geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze törenine katılmayacağını açıkladı.

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı 96 yaşındaki Kraliçe II. Elizabeth dün hayatını kaybetmişti. Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in kraliçenin cenaze törenine katılıp katılmayacağına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ruslar ona bilgeliğinden dolayı saygı duysa da, Putin'in kraliçenin cenazesine katılması beklenmiyor" dedi.

ÜNLÜ ÇİFT ARASINDAKİ KRİZDE OLAY OLACAK İDDİA: HADİSE EVİ TERK EDİP BAŞKA YERE TAŞINDI

Geçtiğimiz mayıs ayında evlenen şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler'in evliliklerinde kriz yaşadığı öne sürülmüştü. Mehmet Dinçerler'in mekanının açılışında yer almayan Hadise hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Hadise'nin bekarken kaldığı eve taşındı ve ailelerin araya girerek durumu düzeltmeye çalıştığı belirtildi.

Şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler 15 Mart'ta nişanlanmış çift daha sonra aile arasında gerçekleşen sade bir törenle nikah masasına oturmuştu. Son dönemde birlikte görüntülenmeyen Hadise ve Mehmet Dinçerler'in ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

ACUN ILICALI, EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASAN HULL CİTY TARAFTARINI ZİYARET ETTİ

İngiltere'de Hull City kulübünü satın alan Acun Ilıcalı, evine Türk bayrağı asan taraftarı ziyaret etti. Ilıcalı'yı karşısında görüne büyük mutluluk yaşayan İngiliz taraftar ünlü televizyoncuyla uzun uzadıya sohbet etti.

2022'nin Ocak ayında Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı, takım taraftarının evine Türk bayrağını astığını görünce harekete geçti.

TARAFTARIN AİLESİYLE OTURUP SOHBET ETTİ

Evine Türk bayrağı asan taraftarı ziyarete giden Ilıcalı, Twitter'da gördüğü görüntülerin kendisini duygulandırdığını ve ev sahiplerine futbolla ilgili olduğunu, ilk mesleğinin futbol muhabirliği olduğunu ve futbolun kendisi için bir hayalden fazlası olduğunu söyledi.

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