Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 8 Eylül 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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8 EYLÜL 2022 PERŞEMBE TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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PUTİN'İN TAHIL KORİDORU ÇIKIŞINA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YANIT: HAKLI OLDUĞU BİR KONU VAR

Rusya Devlet Başkanı Putin, dün yaptığı bir açıklamada "Tahıl koridoru konusunda kandırıldık, Erdoğan ile bu konuyu görüşeceğim" demişti. Bugün konu hakkında değerlendirme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Putin'in haklı olduğu bir konu var. Tahıl sevkiyatında gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkeler değil. Bunun ana teması fakir ülkelere tahıl sevkiyatını sürdürmektir." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün bir etkinlikte yaptığı konuşmada Türkiye aracılığıyla Ukrayna ile imzalanan tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin eleştirilerde bulundu. Putin, Ukrayna'dan yola çıkan 80 gemiden sadece ikisinin düşük gelirli ülkelere gittiğini ve kandırıldıklarını söyledi.

"PUTİN'İN HAKLI OLDUĞU BİR KONU VAR"

Bugün Hırvatistan'a resmi ziyarette bulunan ve Cumhurbaşkanı Milanoviç ile ortak açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Putin'in açıklamalarına değindi. Erdoğan konuyla ilgili olarak "Tahıl sevkiyatında şu an itibariyle Rusya tarafından sevkiyat yok. Sayın Putin'in haklı olduğu bir konu var. Tahıl sevkiyatında gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere değil. Bunun ana teması fakir ülkelere tahıl sevkiyatını sürdürmektir." ifadelerini kullandı.

AVRUPA MERKEZ BANKASI TARİHİNDE İLK KEZ POLİTİKA FAİZİNİ 75 BAZ PUAN ARTIRDI

Avrupa Merkez Bankası tarihinde ilk kez politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1,25'e çıkardı. Banka, art arda ikinci toplantısında da faiz artırmış oldu.

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı. Avrupa Merkez Bankası (ECB), politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1,25'e çıkardı.

HADİSE-MEHMET DİNÇERLER ARASINDAKİ KRİZİN NEDENİ BELLİ OLDU

Geçtiğimiz mayıs ayında evlenen şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler'in evliliklerinde kriz yaşadığı iddia edilmişti. Krizin nedeni belli oldu. İşte detaylar...

Şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler 15 Mart'ta nişanlanmış çift daha sonra aile arasında gerçekleşen sade bir törenle nikah masasına oturmuştu. Son dönemde birlikte görüntülenmeyen Hadise ve Mehmet Dinçerler'in ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

BEŞİKTAŞ, SOUTHAMPTON'DAN NATHAN REDMOND'U KADROSUNA KATTI

Beşiktaş, Southampton'dan renklerine bağladığı Nathan Redmond transferini resmen açıkladı. Siyah-beyazlılarda kiralık olarak forma giymesi beklenen futbolcu için Southampton ekibi yaptığı açıklamada, Redmond'un bonservisi ile birlikte Beşiktaş'a transfer olduğunu duyurdu.

Transfer döneminin kapanmasına saatler kala Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı. Siyah-beyazlılar, İngiliz futbolcu Nathan Redmond'u renklerine bağladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFERİ RESMEN AÇIKLADI

Beşiktaş'tan transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında İngiliz orta saha oyuncusu Nathan Redmond ile sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Nathan Redmond'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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