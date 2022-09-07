Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 7 Eylül 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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7 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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PUTİN'DEN BATI'YA REST: ÇIKARLARIMIZA AYKIRI DAVRANILIRSA HİÇBİR ŞEY GÖNDERMEYİZ

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna savaşı nedeniyle kendisine yaptırım uygulayan ülkelere gaz akışını durdurmuştu. Buna karşılık G7 ve Avrupa Birliği'nin Rus petrol ve doğal gaz ürünlerine tavan fiyat uygulama planları olduğunu belirten Putin, "Eğer çıkarlarımıza aykırı olursa petrol, doğal gaz veya kömür hiçbir şey göndermeyiz" diyerek duruma tepki gösterdi.

6 ay önce Ukrayna'yı işgal eden Rusya, Avrupa ülkeleri tarafından büyük tepki gördü. Birçok Avrupa ülkesi Rusya'ya yaptırım uyguladı. Rus lider Putin ise bu yaptırımlara karşı gaz restini çekti. Putin önce teknik bakım gerekçesiyle Avrupa'ya doğal gaz akışını sık sık durdurdu. Son olarak ise akışın süresiz durdurulduğu açıklandı. Bu durum Avrupa'nın, enerji tedariki konusunda kış mevsiminde zorluk yaşayacağını ortaya koydu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SIRBİSTAN ZİYARETİNDE BATI ÜLKELERİNİ UYARDI: RUSYA HAFİFE ALINACAK BİR ÜLKE DEĞİL

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı ülkelerini Rusya ile yaşadıkları kriz konusunda uyardı. Erdoğan açıklamasında "Rusya'yı hafife alıyorlar. Rusya hafife alınacak bir ülke değil. Batı yanlış yapıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Sırbistan'Da başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından iki ülke arasındaki anlaşmaların imzalandığı törene katıldı. Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında 12 Temmuz 2010 tarihinde Belgrad'da imzalanan Vizelerin Kaldırılmasına Dair Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına İlişkin 1 Numaralı Protokol, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sırp mevkidaşı Aleksandar Vulin tarafından imzalandı.

MEHMET ALİ ERBİL'İN İKTİDARA ÖVGÜLER YAĞDIRMASI KIZI YASMİN ERBİL'İN HOŞUNA GİTMEDİ! PAYLAŞIMI SİTEM DOLU

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in iktidarla ilgili yaptığı açıklama kızı Yasmin Erbil'in hoşuna gitmedi. Yasmin Erbil, Geçmiş yıllara ait bir fotoğrafını ve sözünü alıntılayarak "Ben bu halini özledim" notunu düştü.

Geçirdiği ağır rahatsızlığın ardından iyileşen ve son günlerde TikTok fenomeni Ece Ronay'ı taciz ettiği iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil, son yaptığı açıklamalarla gündemdeki yerini aldı.

GALATASARAY, DÜNYACA ÜNLÜ FUTBOLCU JAMES RODRİGUEZ İLE ANLAŞMAYA VARDI! İMZA AN MESELESİ

Galatasaray, BAE ekibi Al Rayyan'a James Rodriguez için kiralama teklifinde bulundu. Sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü futbolcunun 6 milyon euroluk maaşının 2 milyon eurosunu ödemeyi önerdi. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ederken, Galatasaray'ın James Rodriguez ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

Transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala Galatasaray peş peşe bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Icardi'yi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü orta saha James Rodriguez transferi için de şartları zorluyor.

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