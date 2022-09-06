Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 6 Eylül 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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6 EYLÜL 2022 SALI TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YUNANİSTAN'A BİR REST DAHA: ANLATTIKLARIM RÜYA DEĞİL, BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ

Bosna Hersek'e ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilime de değindi. Geçtiğimiz günlerde "İzmir'i unutma. Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri Yunanistan'da gündem olan Erdoğan, "Benim bu anlattıklarım bir rüya değil. Bir gece ansızın gelebiliriz diyorsak ne dedim, vakti saati geldiğinde, bir gece ansızın gelebiliriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son zamanlarda Türkiye'yle iplerin gerildiği Yunanistan hakkında da geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada "Ey Yunan tarihe bak. Çok daha fazla ileri gidersen, bunun bedeli ağır olur ağır. Yunanistan'a tek cümlemiz var. İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Bir gece ansızın gelebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

SİNAN OĞAN CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

MHP Eski Milletvekili Sinan Oğan, daha önce Türk milliyetçilerini temsil edecek bir isim çıkmaması durumunda cumhurbaşkanı adayı olacağını dile getirmişti. Oğan, Twitter profiline ''Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı'' ibaresi ekleyerek adaylığını resmen duyurdu.

2023 seçimlerine on aydan az bir süre kalan Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylığını ilan etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakipleri de yavaş yavaş belli olmaya başladı. Eski MHP Milletvekili Sinan Oğan, daha önce yaptığı "Eğer Türk milliyetçilerine hitap eden bir aday çıkmazsa aday olacağım" şeklindeki sözleriyle ilgili resmen harekete geçti. Oğan, sosyal medya hesabına "Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı" ibaresini ekledi.

GÜLŞEN'DEN "KATLİ VACİPTİR" DİYEN YENİDEN REFAH PARTİLİ ÖMER YILDIZ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Şarkıcı Gülşen, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden kendisi hakkında "Bu kadının katli vaciptir" dediği iddia edilen Yeniden Refah Partisi Kağıthane İlçe Başkanı Ömer Yıldız hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ünlü şarkıcı Gülşen, 30 Nisan'da verdiği bir konser esnasında İmam Hatip Liselilerine yönelik sözleri nedeniyle geçtiğimiz günlerde tutuklanmış ve ardından adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Avukat Emek Emre, bu süreçte Gülşen hakkındaki bazı paylaşımlar için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA KRİTİK ZAFER! A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI, BELÇİKA'YI DEVİRDİ

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında Belçika'yı 78-63 yendi. A Milli Takım grupta üçüncü galibiyetine ulaşarak, son 16 turuna yükselmek için büyük bir avantaj elde etti. Belçika ise grupta ikinci kez yenildi.

2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Belçika ile karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlılar mücadeleyi 78-63'lük skorla kazandı.

İLK YARIDAN OYUNU DOMİNE ETTİK

Karşılaşmaya iyi başlayan A Milli Takım, boyalı alanda bulduğu sayılarıyla 4. dakikada 7-0 öne geçti. Yaptığı sert savunmayla rakibine fazla sayı şansı tanımayan ay-yıldızlı takım, Alperen Şengün, Sertaç Şanlı ve Furkan Korkmaz ile skor üretmeye devam ederek ilk periyodu 20-6 önde bitirdi. Etkili mücadelesini ikinci periyoda da taşıyan ve savunma güvenliğini ön planda tutmaya devam eden A Milli Takım, organize hücumlarla sayı bulmayı sürdürdü ve 16. dakikada farkı 19 sayıya (13-32) çıkardı. Ancak Libert ve Bratanovic'in dış atışlardaki basketleriyle toparlanan Belçika farkı hızla eritirken, ay-yıldızlı ekip ilk yarıyı 37-30 önde tamamladı.

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