Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 5 Eylül 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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5 EYLÜL 2022 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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HANGİ PARTİ İSTANBUL'DA YÜZDE KAÇ OY ALIYOR? SON SEÇİM ANKETİNDE EN BÜYÜK SÜRPRİZİ SARIGÜL YAPTI

2018 seçim sonuçlarını en doğru tahmin eden anket şirketi ORC'nin, 2023 genel seçimleri için İstanbul'da yaptığı araştırmadan ilginç sonuçlar çıktı. Birinci sırada yüzde 30 ile AK Parti'nin yer aldığı araştırmada Mustafa Sarıgül önderliğindeki Türkiye Değişim Partisi'nin yüzde 2.5'lik kesimin desteğini alması dikkat çekti.

2023 genel seçimleri için geri sayım devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak 2018 seçimlerini en doğru tahmin eden ORC, yerel seçimlerde AK Parti'nin kaybettiği İstanbul'da dikkat çeken bir araştırma yaptı.

İLK SIRADA AK PARTİ VAR

Araştırmada vatandaşlara "2023 seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi. Katılımcıları yüzde 30.2'si seçimini AK Parti'den yana yaptı. Listenin zirvesindeki AK Parti'yi, yüzde 24.4 ile CHP takip etti. Anket sonuçlarının üçüncü sırasında ise Meral Akşener'in liderliğini yaptığı İYİ Parti bulunuyor.

İNGİLTERE'DE BORİS JOHNSON'IN İSTİFASININ ARDINDAN YENİ BAŞBAKAN LİZ TRUSS OLDU

İngiltere'de Boris Johnson'ın istifasının ardından yeni başbakan Liz Truss oldu. Başbakan adaylarından Rishi Sunak 60,399 oy alırken Truss 81,326 oy aldı. İngiltere'nin 3. kadın başbakanı olan Truss yarın Kraliçe Elizabeth ile görüşüp Kabine'sini açıklayacak.

İngiltere'de 7 Temmuz'da Başbakanlık ve iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa eden Boris Johnson'ın yerine geçen isim belli oldu.

YENİ BAŞBAKANI SEÇTİLER

İngiltere'de Dışişleri Bakanı Liz Truss ile eski Maliye Bakanı Rishi Sunak arasındaki Muhafazakar Parti liderliği yarışı sona ererken, oylama sonucunda Liz Truss'ın yeni başbakan olduğu duyuruldu. Başbakan adaylarından Rishi Sunak 60,399 oy alırken Truss 81,326 oy aldı. Açıklanan oylama sonucu sonrasında Liz Truss, Downing Street'teki Başbakanlık Ofisi olan "10 Numara"da göreve başlayacak.

ATATÜRK DİZİSİNDE MUSTAFA KEMAL'İ CANLANDIRACAK OLAN ARAS BULUT İYNEMLİ'NİN YENİ İMAJI, SOSYAL MEDYAYA BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamını ekrana taşıyacak olan, tüm dünyada aynı anda yayınlanacak olan Atatürk dizisinde Mustafa Kemal'i canlandıracak olan Aras Bulut İynemli yepyeni imajıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Rol aldığı reklamda yeni imajını şapka ile gizleyen ünlü oyuncunun sarı bıyıkları dikkat çekti.

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'de yayın hayatına başlayan Disney Plus, Türk yapımı dizileriyle oldukça ses getirdi. Özellikle başrolünde Aras Bulut İynemli'nin oynayacağı Atatürk dizisi.

BEŞİKTAŞ'TAN ANKARAGÜCÜ MAÇINDA KIRMIZI KART GÖREN JOSEF DE SOUZA İÇİN ÇAĞRI: KARTI DERHAL İPTAL EDİN

Beşiktaş, Ankaragücü maçında bir şahsın sahaya girerek siyah-beyazlı futbolculara saldırmasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Saldırganı yakalayan Josef de Souza'nın kırmızı kart görmesine tepki gösteren Beşiktaş, futbolcunun kartının iptalini istedi. Yapılan açıklamada, "Sanki bu kart, başlayan olayları sindirebilme adına gösterilen hakemlik dışı bir davranıştır. Ve biz bu kartın derhal iptal edilmesini talep ediyoruz." denildi.

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Ankaragücü- Beşiktaş maçına saha olayları damga vurdu. Ankara'da oynanan mücadelenin sonunda bir taraftar sahaya girerek siyah-beyazlı futbolculara saldırdı. Yaşananlar sonrası taraftarı yakalayan Josef de Souza kırmızı kart ile cezalandırıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Beşiktaş, kırmızı kartın iptalini isterken, Ankaragücü cephesi içinde çarpıcı ifadeler kullandı.

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