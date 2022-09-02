Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 2 Eylül 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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2 EYLÜL 2022 CUMA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NUN "KHK'LILARI GÖREVE İADE EDECEĞİZ" SÖZLERİNE SERT YANIT: BÖYLE BİR YETKİN YOK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı "KHK'lıları görevlerine iade edeceğiz" şeklindeki sözleri gündem yarattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine cuma namazı çıkışında yaptığı konuşmada yanıt verdi. Cumhurbaşkanı, "Böyle bir yetkin yok, bu milleti aldatmaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma Namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "KHK'lıları göreve iade edeceğiz" şeklindeki sözlerine de değindi.

"BÖYLE BİR YETKİN YOK"

Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Böyle bir yetkin yok, bu milleti aldatmaktır" diyen Cumhurbaşkanı, "Bay Kemal kendini buğday ambarında zannediyor. Herhangi bir gücü yok kendisine milletin verdiği yetki yok. Türkiye bir hukuk devleti siz ne zamandan beri yargı oldunuz da yargının yetkilerini kendinde kullanıyorsun? Böyle bir yetkin yok, bu milleti aldatmaktır. Ben şu anda yargıyım hem hakimimi savcıyım gelince bunların hepsini serbest bırakacağım anlamına geliyor. Bu milleti ahmak yerine koyup aldatmaktan başka bir şey değil. 2023 seçimlerine yönelik yalanlardan" ifadelerini kullandı.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN TEK KELİMELİK PAYLAŞIM! "İCRAAT" TWEETİNE BEĞENİ YAĞIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun resmi Twitter hesabından yaptığı tek kelimelik paylaşım büyük dikkat çekti. Sosyal medyada başlatılan akıma katılan İmamoğlu attığı tweet'te "İcraat" ifadesini kullanırken, paylaşıma 5 dakika içinde binlerce beğeni geldiği görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanmaya devam ediyor. Genellikle ziyaretlerini ve İstanbul'daki projeleri paylaşan İmamoğlu, bu sefer ilginç bir paylaşıma imza attı.

ÜNLÜ OYUNCU BURCU BİNİCİ, RAPÇİ TANKURT MANAS'LA EVLENDİ

Oyuncu Burcu Binici ve O Ses Türkiye yarışmasıyla adını duyuran rapçi Tankurt Manas ile nikah masasına oturdu. Binici nikahtan çekildiği siyah beyaz kareleri "Sıfır şaka" başlığıyla paylaştı.

Ağustos ayında evliler kervanında oyuncu Burcu Binici ve rapçi Tankurt Manas da katıldı. Ünlü çifti dünya evine girdi. Sade bir nikah töreni ile evlenen çift, Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde mutluluğa "Evet" dedi.

"SIFIR ŞAKA"

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Manas'tan evlilik teklifi alan Binici, evlendiklerini sosyal medya paylaşımı ile duyurdu. Güzel oyuncu paylaştığı fotoğrafa "Sıfır şaka" notunu düşerken, Manas ise nikah fotoğrafını "Evlilik" başlığıyla paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

ICARDİ, GALATASARAY'A HER AN İMZA ATABİLİR! MUSLERA'NIN HAMLESİ TARAFTARI SEVİNÇTEN HAVAYA UÇURDU

Galatasaray, Paris Saint-Germain'den Mauro Icardi'yi renklerine bağlamaya artık çok yakın. Sarı-kırmızılıların hem Fransız ekibi hem de futbolcu ile anlaşmaya vardığı ve transferin kısa süre gerçekleşeceği belirtildi. Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera'nın ise Arjantinli golcüyü Instagram'dan takip etmesi ise sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Paris Saint-Germain'in yıldızı Mauro Icardi'nin Galatasaray'a imza atmasının önünde hiçbir engel kalmadı. Sarı-kırmızılılar, uzun süredir görüştüğü dünyaca ünlü golcüyü renklerine bağlamaya çok yakın.

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