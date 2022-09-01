Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 1 Eylül 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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1 EYLÜL 2022 PERŞEMBE TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BİRİLERİ, ADALET SİSTEMİMİZİ SUÇ ÇETELERİNİN KİRLİ OYUNLARINA KURBAN ETMEK İÇİN UĞRAŞIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına ilişkin muhalefetin savcılara yönelik çağrılarına üstü kapalı tepki gösterdi. Erdoğan, "Birileri, ülkemizin adalet sistemini, suç çetelerinin kirli oyunlarına kurban etmek için uğraşıyor. Böyle bir rezilliğe asla izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adli Yıl Açılış Töreni'nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki dönem adalet sisteminde iyileştirmeler yapılacağına ve avukatların sorunlarının çözülmesi için kanunda değişiklik yapılmasına odaklandıklarına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hukuk sigortası olarak anılan ve değişik ülkelerde uygulaması bulunan 'hukuki himaye sigortası'nı Türkiye'ye de kazandırmayı planlıyoruz" dedi.

DEVLET BAHÇELİ: SOSYAL MEDYA MUTLAK SURETLE DENETİM ALTINA ALINMALIDIR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, suç örgütü lideri Sedat Peker'in son günlerdeki rüşvet iddialarını ima ederek savcılara çağrılarda bulunan muhalefete tepki gösterdi. Sosyal medyanın mutlak suretle denetim altına alınması gerektiğine vurgu yapan Bahçeli, "Sosyal medya düzenlemesi hukuki bir temele bağlanmalıdır. Türkiye bir hukuk devletidir. FETÖ yöntemleriyle sonuç almaya ve siyaseti dizayn etmeye çalışmak karanlık bir teşebbüstür. Türkiye'nin önüne taş koymaya muktedir olamayacaklardır" dedi.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Konuşmasına suç örgütü lideri Sedat Peker'in son dönemdeki rüşvet iddialarının ardından muhalefetin savcılara yaptığı çağrılara tepki göstererek başlayan MHP lideri Bahçeli, sosyal medyanın mutlak suretle denetim altına alınması gerektiğini ifade etti.

GÜZEL OYUNCU SEDA BAKAN, İKİNCİ KEZ ANNE OLDU

Zeytin Ağacı dizisindeki performansıyla alkış toplayan Seda Bakan kinci kez anne olmak için gün sayıyordu. Güzel oyuncu kızı Ela'yı kucağına aldı.

Netflix'te yayınlanan Zeytin Ağacı dizisindeki performansıyla göz dolduran Seda Bakan ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor.

İKİNCİ KEZ ANNE OLMAK İÇİN GÜN SAYIYORDU

Ali Erel ile 2014 yılında dünya evine giren oyuncu Seda Bakan 3 yıl kızı Leyla'yı dünyaya getirmişti. 3 yaşındaki kızları Leyla'ya kardeş yapma kararı alan Seda Bakan ve Ali Erel çifti geçtiğimiz aylarda hamilelik haberini sevenleriyle paylaşmıştı.

SÜPER LİG'DE YILIN BOMBASI PATLADI! GALATASARAY, ICARDİ İLE HER KONUDA ANLAŞMAYA VARDI

Galatasaray uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Paris Saint-Germain'in yıldız golcü Mauro Icardi ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılıların Arjantinli futbolcuya yıllık 3 milyon euro maaş ve 1 milyon euro başarı bonusu vermesi bekleniyor. Fransız ekibinin transfere onay vermesi halinde Icardi, Galatasaray ile resmi sözleşmeye imza atacak.

Mertens, Torreira ve Seferovic gibi yıldızlarla kadrosunu güçlendiren Galatasaray, yılın transfer bombasını patlatmaya çok yakın. Sarı-kırmızılılar, Paris Saint-Germain forması giyen Mauro Icardi transferinde mutlu sona çok yakın.

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