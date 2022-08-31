Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 31 Ağustos 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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31 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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SELÇUK BAYRAKTAR'DAN "İKTİDAR DEĞİŞİRSE PROJELERDE ENGELLENME ENDİŞENİZ VAR MI?" SORUSUNA YANIT

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, dün akşam katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin birçok önemli soruya yanıt verdi. Kendisine yöneltilen "İktidar değişirse projelerde engellenme endişeniz var mı?" sorusuna da cevaplayan Bayraktar, "Bu projelerle alakalı mevcut siyasi iktidarın da bir gevşemesi olacak olursa ciddi akamete uğrama riski bulunmakla birlikte en ufak gevşeklik, değişiklik ya da farklı ajandalarla yapılmış eylemlerin her biri bu projeleri yok etmeye yeter" dedi.

Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, HaberTürk'te Kübra Par'ın canlı yayınında soruları yanıtladı. "İktidar değişirse projelerde engellenme endişeniz var mı?" sorusuna yanıt veren Bayraktar, şunları söyledi:

"Bu projelerle alakalı mevcut siyasi iktidarın da bir gevşemesi olacak olursa ciddi akamete uğrama riski ve dünyadaki liderliğini kaybetme riski bulunmak birlikte en ufak gevşeklik, değişiklik ya da farklı ajandalarla yapılmış eylemlerin her biri bu projeleri yok etmeye yeter.

THODES VURGUNCUSU FATİH ÖZER TÜRKİYE'YE NE ZAMAN İADE EDİLECEK? BAKAN SOYLU, MERAK EDİLEN SORUYU YANITLADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Arnavutluk'ta yakalanan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in iade sürecine ilişkin konuştu. Bakan, yüz binlerce insanı dolandıran ve 40 bin yıla kadar hapsi istenen Özer'le ilgili, "İade süreci biraz sürer. Süreç, oradaki mahkemenin ne zaman olacağı ve çıkacak karara bağlıdır." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlıkta düzenlenen 'Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet' konulu toplantıya katıldı. Soylu, kadına yönelik şiddete ilişkin katılımcıların önerilerini dinledi. Bakan yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Görüntü: ESPN

BURAK YILMAZ'DAN TOP TOPLAYICI ÇOCUĞA OLAY HAREKET! ÜLKE AYAĞA KALKTI, JET HIZINDA AÇIKLAMA GELDİ

Hollanda Eredivisie'nin 4. haftasında Heerenveen'in Fortuna Sittard'ı 2-1 yendiği mücadelede Burak Yılmaz'ın top toplayıcı çocuğa yaptığı hareket ülkedeki futbolseverleri ayağa kaldırdı. Top toplayıcı çocuğun yavaş hareketleri nedeniyle, agresif bir hareketle topu çocuğun elinden alan deneyimli golcünün bu hareketi büyük tepki çekti. Yaşananlar sonrası açıklama yapan Burak Yılmaz, "Ben sadece futbolcuyum. Takımımın kazanması için bir futbolcu olarak elimden gelen her şeyi yapacağım." dedi.

Fortuna Sittard formasıyla da gollerini atmaya devam eden Burak Yılmaz, Heerenveen maçında tepki çeken bir harekete imza attı.

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