Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 29 Ağustos 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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29 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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SEDAT PEKER'İN SPK İDDİALARIYLA İLGİLİ 6'LI MASADAN KILIÇDAROĞLU'NUN ÇIKIŞINA DESTEK: BUGÜN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

CHP lideri Kılıçdaroğlu, suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedar Peker'in eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun isminin de yer aldığı rüşvet çarkı iddialarına ilişkin pazartesi günü suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı. Kılıçdaroğlu'nun hamlesine 6'lı masadan destek geldi. İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Pazartesi günü yani yarın altılı masayı oluşturan tüm siyasi partiler olarak bizler tekrardan suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu kardeşi AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu, Eski Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Salih Orakcı ile ilgili bir rüşvet sarmalı olduğuna ilişkin iddialarda bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNİN SAYISINI 3 BİNE ÇIKARACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos 1922-2022 Büyük Zafer'in 100. Yılı Etkinlikleri Kütahya Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Coşkulu kalabalığa seslenen Erdoğan, geçtiğimiz günlerde birçok ürünün fiyatında indirime giden Tarım Kredi Kooperatiflerinin sayısının 3 bine çıkarılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya'da 30 Ağustos Büyük Zafer'in 100. Yılı Etkinlikleri ve Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan, çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.

TAHLİYE EDİLEN GÜLŞEN'DEN CEZAEVİ ÖNÜNDE İLK KARE

İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan Gülşen hakkında ev hapsi şartıyla tahliye kararı verildi. Şarkıcının cezaevinden çıktığı anlar kameralara yansıdı.

Ünlü şarkıcı Gülşen, Nisan ayında İstanbul'daki bir konserinde sahnede bir arkadaşı hakkında "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor" cümlesinden dolayı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle tutuklanan Gülşen Çolakoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz kabul edildi.

ADANA DEMİRSPOR'DA BALOTELLİ DEPREMİ! ŞEHİRDEN AYRILDI, YENİ TAKIMINA İMZA ATMAYA GİDİYOR

Son olarak Ümraniyespor maçından sonra Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile tartışan Mario Balotelli, kulübü ile ipleri kopardı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta, İtalyan yıldızın sevgilisi ile birlikte Adana Havalimanı'ndan özel bir uçağa bindiği iddia edildi. İtalyan yıldızın yeni takımının İsviçre Ligi ekiplerinden Sion olması bekleniyor.

Uzun süredir Adana Demirspor'daki geleceği merak konusu olan Mario Balotelli, gemileri yaktı. İtalyan yıldızın şehirden ayrıldığı iddia edilirken, yeni takımı da ortaya çıktı.

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