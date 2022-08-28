Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 28 Ağustos 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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28 AĞUSTOS 2022 PAZAR TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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KILIÇDAROĞLU'NA CANLI YAYINDA "İMAMOĞLU MU? YAVAŞ MI?" DİYE SORULDU! TEPKİSİ ÇOK KONUŞULUR

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na katıldığı canlı yayında "Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş'tan hangisinin Cumhurbaşkanı adaylığını onaylarsınız?" diye soruldu. Bu soru karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen ve "Buna cevap vermemi mi istiyorsunuz?" diyen CHP lideri, böyle bir seçeneğin önlerine gelmeyeceğini ifade etti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk ekranlarında gazeteciler Kürşad Oğuz ve Serap Belet'in sorularını yanıtladı. Programda birçok soruya cevap veren Kemal Kılıçdaroğlu'na, Cumhurbaşkanlığı yarışında "İmamoğlu mu? Yavaş mı?" diye soruldu. Bu soru karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen ve "Buna cevap vermemi mi istiyorsunuz?" diyen CHP lideri, böyle bir seçeneğin önlerine gelmeyeceğini ifade etti.

RUSYA "VURURUZ" DEDİ, ABD CİDDİYE ALMADI! DEDİKLERİNİ YAPIP UKRAYNA'DAKİ HEDEFLERİ TEK TEK İMHA ETTİLER

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı işgal hız kesmeden devam ederken savaş daha çok ülkenin doğusunda yaşanıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un "Vururuz" tehdidine rağmen Ukrayna'ya dev bir yardım paketi gönderen ABD, Moskova yönetimini epey kızdırdı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın kullandığı ABD yapımı HIMARS'ların vurulduğu ve M777 Obüs mermileri içeren büyük bir mühimmat deposunun imha edildiği ifade edildi.

Binlerce hayata mal olan Ukrayna savaşı son sürat devam ediyor. Batı bir yandan Rusya'ya yaptırım uygularken bir yandan da Kiev'e silah yardımında bulunuyor.

INSTAGRAM YORUMU ORTALIĞI KARIŞTIRDI! DENİZ AKKAYA VE GÜLŞEN'İN AVUKATI EMRE EMEK BİRBİRİNE GİRDİ

Konserinden İmam Hatiplilere yönelik sözlerinden dolayı tutuklanan Gülşen'in avukatı ile Deniz Akkaya birbirine girdi. Gülşen'in itiraz dilekçesinin geç verilmesine anlam veremeyen Deniz Akkaya, avukat Emre Emek'in annesini işaret etti. Emek ise Akkaya'nın hukuki sürece karışmaması gerektiğini söyledi.

İmam Hatiplilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı geçtiğimiz Perşembe tutuklanan Gülşen'in avukatlarının tutukluluğa itirazı cuma günü sabah saatlerinde değil,mesai saatinin bitmesine dakikalar kala yapılması tartışma konusu olmuştu. Bu haberi Instagram'dan gören eski manken Deniz Akkaya ise Gülşen'in avukatı ve avukatın annesini işaret eden bir yorumda bulundu.

OZAN TUFAN'IN DİYALİZ HASTASI AMCASI HAYATINI KAYBETTİ

Hull City forması giyen Ozan Tufan'ın diyaliz hastası amcası Hakkı Tufan, 66 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hakkı Tufan, dün Harmancık ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından aile mezarlığında toprağa verilirken, cenaze törenine milli futbolcu Ozan Tufan katılamadı.

İngiltere Championship takımlarından Hull City'de forma giyen milli futbolcu Ozan Tufan'ın amcası emekli imam Hakkı Tufan, tedavi gördüğü Bursa Şehir Hastanesi'nde önceki gün hayatını kaybetti.

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