Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 25 Ağustos 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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25 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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CHP'DEN İMAM HATİPLİLERLE İLGİLİ SÖZLERİYLE TEPKİ ÇEKEN GÜLŞEN HAKKINDA İLK YORUM: MAKSADINI AŞMIŞ

Konserinde sarf ettiği "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor" ifadeleriyle gündem olan Gülşen bugün gözaltına alındı. Sanatçıya AK Parti kanadının ardından bir tepki de CHP'den geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Hiçbir okula yapılmaması gerektiği gibi bu okullarla ilgili de şaka da olsa espri de olsa bu şekilde bir tanımlama yapılmamalı. Maksadını aşmış bir espri insanların kalbini kırdı, telafi edileceğini umuyoruz. Biz de sürecin takipçisiyiz" dedi.

Ünlü popçu Gülşen'in Nisan ayında İstanbul'da çıktığı bir sahnede kullandığı "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor" ifadelerinin ortaya çıkması gündem yarattı.

SOYLU'NUN 6'LI MASAYA YÖNELİK SÖZLERİNE, TEMEL KARAMOLLAOĞLU'NDAN SERT TEPKİ: BU İDDİALAR İNSANIN ŞEREF VE HAYSİYETİYLE BAĞDAŞMAZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 6'lı masayı hedef alarak sarf ettiği "Allah masa altında kimseye ihanet sözleşmesi imzalatmasın" sözlerine, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan tepki geldi. Karamollaoğlu, "Böyle bir imza iddiasında bulunanları ispata davet ettim. Bu tür iddialar insanın şeref ve haysiyetiyle bağdaşmaz. Yalan söyleyen insanlar şerefsizdir. Belge var diyenler belgeyi ortaya koyamazlarsa şerefsizlik yapmış olurlar. Başka türlü bunun izahı olmaz ya" dedi.

Geçtiğimiz günlerde bir konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6'lı masayı hedef almıştı. Soylu, açıklamasında "Kendilerine saygıları yok. Onlar kazanmak için her yolu mubah gören kimliksiz yolun yolcularıdır. Allah masa altında kimseye ihanet sözleşmesi imzalatmasın" ifadelerini kullanmıştı.

ŞARKICI GÜLŞEN, HAKKINDAKİ SORUŞTURMA KAPSAMINDA EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Son dakika! Verdiği konserde İmam Hatip liselilerine yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen, gözaltına alındı.

Konserlerindeki kıyafetleriyle adından sıkça söz ettiren Gülşen'in nisan ayındaki bir sahnesinde "İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" demesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Twitter'da "Gülşen Tutuklansın" etiketiyle trend listesinde yerini alan Gülşen hakkında soruşturma başlatıldı.

EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılması ve kolluk görevlilerince mevcutlu bir şekilde edilmesi talimatı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Savcılıkça dün yapılan açıklamada, Gülşen'in kolluk görevlilerince mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verildiği belirtildi. Talimatın ardından Gülşen, Beşiktaş'taki evinde gözaltına alındı. Gülşen'in ifadesi alınmak üzere adliyeye götürüldüğü kaydedildi.

SHAKİRA'YI ALDATAN PİQUE, YENİ SEVGİLİSİYLE SARMAŞ DOLAŞ! GÖREN HERKES AYNI YORUMU YAPIYOR

İhanet iddialarının ardından Barcelonalı futbolcu Pique ile ünlü şarkıcı Shakira, 12 yıllık ilişkilerini noktalamıştı. Yeni bir ilişkiye yelken açan deneyimli futbolcu, sevgilisi Clara Chia Marti ile sarmaş dolaş görüntülendi. Fotoğrafların ortaya çıkmasından sonra sosyal medyada herkes, Shakira'nın Clara Chia Marti'den daha güzel olduğunu belirten yorumlarda bulundu.

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira ile 12 yıllık birlikteliğini sonlandıran Barcelona'nın yıldız futbolcusu Gerard Pique, yeni sevgilisi Clara Chia Marti ile sarmaş dolaş görüntülendi.

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