Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 24 Ağustos 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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24 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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YUNAN BASININDAN SKANDAL MANŞET! TÜRK F-16 UÇAKLARINI TACİZ EDİP SUÇU BİZİ ATMAYA ÇALIŞTILAR

Dün akşam saatlerinde Doğu Akdeniz'de NATO görevi yapan Türk F-16 uçaklarına, Yunan F-16'ları tarafından radar kilidi atılarak tacizde bulunuldu. Son dönemde ilişkilerin iyiden iyiye gerildiği Yunanistan'ın bu hamlesine gerekli karşılık verilirken, komşu basını yaşanan olayı okurlarına skandal bir manşetle duyurdu. "Türkler Ege'de gerilimi tırmandırıyor" ifadesiyle çıkan Ta Nea gazetesi haberde "Türk savaş jetleri kararlaştırılandan bir saat önce Yunan hava sahasına girdi" ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarından alınan bilgiye göre Yunan uçakları dün önemli bir NATO görevini yerine getiren Türk uçaklarının görevini engellemek üzere radar kilidi attı. Dün akşam saatlerinde gerçekleşen bu taciz sonrası Yunan uçakları bölgeden uzaklaştırıldı.

BAKAN SOYLU'DAN MUHALEFETİN "YARGILANACAKSINIZ" SÖZLERİNE YANIT: BENİ YARGILAYACAKSIN, APO'YU SELO'YU SERBEST BIRAKACAKSIN

Muhalefet milletvekillerinin "yargılanacaksınız" sözlerine yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Beni yargılayacaksın kimi serbest bırakacaksın. Apo'yu serbest bırakacaksın, Selo'yu serbest bırakacaksın" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu AK Parti'nin Yüz Yüze 100 Gün Projesi kapsamında Silivri'de partililerle bir araya geldi. Bakan Soylu'ya AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Kabaktepe eşlik etti. Programda konuşan Bakan Soylu İstanbul'a yapılan yatırımları hatırlatarak, "İstanbul Havalimanı olmasaydı, sadece Atatürk Havalimanı İstanbul'un ihtiyacını giderebilir miydi. Yenibosna'dan Küçükçekmece'ye, Bakırköy'den Florya'ya kadar İstanbul trafiği ne olurdu. Şu anda olmuş olduğunu düşünün. İstanbul Havalimanı o tarafta değil bu tarafta olduğunu düşünün. Saatlerce hem ekonomik kayıp, hem zaman kaybı, sinir stresle birlikte İstanbul bambaşka bir tablo ile karşı karşıya olurdu. Avrasya, Marmaray, 3. Boğaz Köprüsü olmasaydı. Şimdi ekonominin sürekli büyüdüğü, ihracatın sürekli arttığı, tarım üretim miktarının arttığı dönem içerisinde, dünyanın gıda krizinde debelendiği dönemi içinde eğer bu şehirleri birbirine bağlayan yollar olmamış olsaydı ne olurdu. İstanbul yaşanmaz bir şehir haline gelirdi" ifadelerini kullandı.

OYUNCU SİNEM USLU, KEMOTERAPİ TEDAVİSİ GÖREN ANNESİ İÇİN KAN BAĞIŞI ÇAĞRISINDA BULUNDU

Oyuncu Sinem Uslu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kemoterapi tedavisi gören annesi Zuhal Öztürk için kan çağrısında bulundu. Annesinin sağlık durumu hakkında bilgi veren Uslu, sevenlerinde dua da istedi.

2016 yılında yapımcı Mustafa Uslu ile nikah masasına oturan ve 2019 yılında ikiz çocuklarını kucağına aldıktan sonra gözlerden uzak bir hayat süren oyuncu Sinem Uslu, annesi için sevenlerinden yardım istedi.

JORGE JESUS'TAN CANLI YAYINDA SÜPER LİG İTİRAFI: ALIŞMAM GEREKEN BİR PROBLEM VAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Austria Wien maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Yabancı sınırıyla ilgili konuşan Portekizli hoca, "Süper Lig'de olan ve alışmam gereken bir problem. Portekiz'de olsa yabancı sınırı yoktu. Avrupa maçlarında bu açıdan daha rahatız. Kurallar daha farklı. Bir karar vermemiz gerek. 2 hafta süremiz var." ifadelerini kullandı.

Avrupa Ligi play-off rövanş maçında Austria Wien ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Türkiye'de yabancı sınırının problem olduğunu belirten Portekizli çalıştırıcı, merakla beklenen forvet transferine ilişkin de konuştu.

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