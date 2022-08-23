Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 23 Ağustos 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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23 AĞUSTOS 2022 SALI TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI LAVROV'DAN TÜRKİYE'YE YENİ OPERASYON RESTİ: SURİYE'DE ASKERİ BİR GERİLİM ASLA KABUL EDİLEMEZ

Türkiye'nin olası operasyonu Suriye'de askeri hareketliliği artırırken, Rusya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Moskova'da Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Suriye'de askeri bir gerilim kesinlikle kabul edilemez" çıkışında bulundu. Lavrov ayrıca Rusya ve Suriye'nin olası bir operasyonu engellemek için Türkiye ile müzakere etmek istediğini de belirtti.

Türkiye, Suriye'nin kuzeyine yeni operasyon hazırlıklarını sürdürürken, operasyona karşı çıkan Suriye hükümetinin başlıca müttefiklerinden Rusya'dan önemli bir açıklama geldi.

AK PARTİ'DE SÜRPRİZ TOPLANTI! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KURMAYLARINI GENEL MERKEZE ÇAĞIRDI

AK Parti'de sürpriz bir toplantı gelişmesi yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, günlük programında olmamasına rağmen ekonomiyle ilgili bakanları ve genel başkan yardımcılarını genel merkeze çağırdı. Saat 14.00'da başlayan toplantıda hem ekonomideki gelişmeler hem de seçim süreci ele alınıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günlük programının dışına çıkarak kurmaylarını sürpriz toplantıya çağırdı. Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanı, konutundan ayrılmasının ardından AK Parti Genel Merkezi'ne geçti ve toplantı saat 14.00 itibariyle başladı.

ERŞAN KUNERİ VE GİBİ'NİN OYUNCUSU NECAT BAYAR, İZLEYİCİLERİ UYARDI: İZLERKEN EĞLENMİYORSANIZ KAPATIN

Sayısız projede rol alan başarılı oyuncu Necat Bayar, Haberler.com'un YouTube stüdyosuna konuk oldu. Erşan Kuneri ve Gibi dizilerindeki performansıyla adından söz ettiren oyuncu, izleyicileri "Dizileri kıyaslamayın. İzlerken eğlenmiyorsanız izlemeyin" diyerek uyardı.

Muhteşem Yüzyıl, Suskunlar, Kuzey Güney, Galip Derviş, Payitaht Abdülhamid, Gibi ve Erşan Kuneri gibi birçok projede yer alan sevilen oyuncu Necat Bayar, Haberler.com'un YouTube stüdyosunda Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Gibi ve Erşan Kuneri dizilerinden bahseden Bayar, kıyaslama yapan izleyicilere sitem etti.

E-DEVLET'TE FATİH TERİM ÇILGINLIĞI! 19 BİN 756 KİŞİ ONUN AD VE SOYADINI ALABİLMEK İÇİN BAŞVURUDA BULUNDU

Ad ve soyadında değişiklik yapmak isteyenler için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, e-devlet aracılığıyla 24 Aralık'a kadar süre verirken yaşanan bir gelişme ise gündeme damga vurdu. Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim ile aynı ad ve soyadını taşımak isteyen 19 bin 756 kişi e-devlet sistemine akın ederek isim değişikliğine başvurdu.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ad ve soyadında değişiklik yapmak isteyenler için internet üzerinden e-devlet aracılığıyla 24 Aralık'a kadar süre verdi.

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