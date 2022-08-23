Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 23 Ağustos 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!
Gündem Haberleri
Haberler.com editörleri tarafından seçilen gündemdeki en önemli haberler. Enflasyon haberleri, NATO haberleri, Süper Lig maç sonuçları, koronavirüs haberleri, zam haberleri ve magazin dünyasında yaşanan son 23 Ağustos 2022 Salı gelişmelerini Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.
Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...
Türkiye'nin olası operasyonu Suriye'de askeri hareketliliği artırırken, Rusya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Moskova'da Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Suriye'de askeri bir gerilim kesinlikle kabul edilemez" çıkışında bulundu. Lavrov ayrıca Rusya ve Suriye'nin olası bir operasyonu engellemek için Türkiye ile müzakere etmek istediğini de belirtti.
Türkiye, Suriye'nin kuzeyine yeni operasyon hazırlıklarını sürdürürken, operasyona karşı çıkan Suriye hükümetinin başlıca müttefiklerinden Rusya'dan önemli bir açıklama geldi.
AK Parti'de sürpriz bir toplantı gelişmesi yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, günlük programında olmamasına rağmen ekonomiyle ilgili bakanları ve genel başkan yardımcılarını genel merkeze çağırdı. Saat 14.00'da başlayan toplantıda hem ekonomideki gelişmeler hem de seçim süreci ele alınıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günlük programının dışına çıkarak kurmaylarını sürpriz toplantıya çağırdı. Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanı, konutundan ayrılmasının ardından AK Parti Genel Merkezi'ne geçti ve toplantı saat 14.00 itibariyle başladı.
Sayısız projede rol alan başarılı oyuncu Necat Bayar, Haberler.com'un YouTube stüdyosuna konuk oldu. Erşan Kuneri ve Gibi dizilerindeki performansıyla adından söz ettiren oyuncu, izleyicileri "Dizileri kıyaslamayın. İzlerken eğlenmiyorsanız izlemeyin" diyerek uyardı.
Muhteşem Yüzyıl, Suskunlar, Kuzey Güney, Galip Derviş, Payitaht Abdülhamid, Gibi ve Erşan Kuneri gibi birçok projede yer alan sevilen oyuncu Necat Bayar, Haberler.com'un YouTube stüdyosunda Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Gibi ve Erşan Kuneri dizilerinden bahseden Bayar, kıyaslama yapan izleyicilere sitem etti.
Ad ve soyadında değişiklik yapmak isteyenler için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, e-devlet aracılığıyla 24 Aralık'a kadar süre verirken yaşanan bir gelişme ise gündeme damga vurdu. Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim ile aynı ad ve soyadını taşımak isteyen 19 bin 756 kişi e-devlet sistemine akın ederek isim değişikliğine başvurdu.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ad ve soyadında değişiklik yapmak isteyenler için internet üzerinden e-devlet aracılığıyla 24 Aralık'a kadar süre verdi.
Haberler.com ; Güncel, politika, ekonomi, spor, magazin, dünya, sağlık ve diğer tüm kategorilerde güncel haber sunmak ve internet kullanıcısının habere ulaşmasını kolaylaştırmak için oluşturulmuş geniş kapsamlı bir haber portalıdır. Gündemdeki son dakika gelişmeleri, Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri Haberler.com'da bulabilirsiniz. Facebook, Twitter, Instagram ve diğer tüm sosyal medya platformlarından Haberler.com'u takip edebilirsiniz. Haberler.com uygulamasını IOS, Andorid ve Huawei telefon ve tabletlerinizden rahatlıkla kullanabilirsiniz.