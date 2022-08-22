Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 22 Ağustos 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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22 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

RUSYA FEDERAL GÜVENLİK SERVİSİ: DARYA DUGİNA CİNAYETİ UKRAYNA ÖZEL SERVİSİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Rusya Devlet Başkanı Putin'in akıl hocası olarak bilinen Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina, içinde bulunduğu aracın infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti. Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamada, "Dugina cinayeti planlanmıştı ve Ukrayna özel servisi tarafından gerçekleştirildi" ifadesi yer alırken, suikast planını geçen ay Moskova'ya gelen ve saldırıdan sonra Estonya'ya kaçan Ukrayna vatandaşı bir kadının gerçekleştirdiği belirtildi.

Rusya'nın en önemli siyaset uzmanlarından olan aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önemli konularda sürekli olarak fikirlerine başvurduğu Aleksandr Dugina'nın kızı Darya Dugina'nın aracına bomba konularak öldürüldü.

İRAN BASININDAN BOMBA İDDİA: ERDOĞAN, ESAD VE PUTİN, ÖZBEKİSTAN'DA BİR ARAYA GELEBİLİR

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın, Özbekistan'da üçlü görüşme gerçekleştirebileceğini öne sürdü. Rus lider Putin'in iki lideri Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne davet ettiği ve iki liderin bu davete sıcak baktığı iddia edildi.

Türkiye ile Suriye arasında normalleşme söylentileri gündemde yerini korurken, İran basınından üçlü zirve iddiası geldi.

ÖZCAN DENİZ'İN 22 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİSİNE YAPTIRDIĞI MASAL TEMALI DOĞUM GÜNÜ PASTASI ALAY KONUSU OLDU

Şarkıcı Özcan Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı 22 yaş küçük modacı sevgilisi Samar Dadgar için doğum günü partisi düzenledi. Şarkıcının 28 yaşındaki sevgilisi için yaptırdığı masal figürlü temalı pasta ise alay konusu oldu.

Bir çocuğunun annesi Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde boşanan 50 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, bir süredir 28 yaşındaki İranlı modacı Samar Dadgar ile aşk yaşıyor. Deniz, önceki gün sevgilisine doğum günü sürprizi hazırladı.

FENERBAHÇE'DE ARDA GÜLER DEPREMİ! ADANA DEMİRSPOR MAÇI KADROSUNDA YOK

Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Arda Güler, aile bireylerinden birinin özel durumu nedeniyle izin aldı. Genç yıldız, sarı-lacivertlilerin liderlik hedefiyle çıkacağı kritik maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 3. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde sarı-lacivertlilere Arda Güler'den kötü haber geldi.

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