Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 19 Ağustos 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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19 AĞUSTOS 2022 CUMA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

ARDA GÜLER İÇİN FENERBAHÇE'YE DEĞİL GENÇLERBİRLİĞİ'NE TEKLİF YAĞIYOR!

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için altyapısından yetiştiği Gençlerbirliği'ne teklif yağıyor. 18 yaşındaki futbolcu, 2019'da sarı-lacivertlilere transfer olurken sözleşmesine sonraki satıştan yüzde 20 pay eklenmişti. Bu paydan gelecek haklara sahip olmak isteyen bir futbol konsorsiyumunun, Gençlerbirliği'ne 3 milyon euro teklif ettiği öğrenildi. Arda'nın Ankara ekibinde olan sonraki satıştan yüzde 20'lik payının haklarını Fenerbahçe'nin ezeli rakiplerinin de alma imkanı bulunuyor.



DÜNYA BASINI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ MANŞETLERİNE TAŞIDI

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı işgalde can kayıpları yaşanmaya devam ederken dünyaya umut olan zirve dün Lviv'de gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenski ve BM Genel Sekreteri Guterres üçlü zirvede bir araya geldi. Zelenski'yle ikili görüşme de yapan Erdoğan "Zirvenin ana noktası savaşın nasıl biteceği oldu" dedi. Zirve dünya basınında birinci manşet olurken pek çok gazete Erdoğan'ın ara bulucu rolü oynayabilecek tek lider olduğunun altını çizdi.



BURCU ÖZBERK'E TİŞÖRTÜ KÜÇÜK GELİNCE GÖĞÜS DEKOLTESİ KAÇINILMAZ OLDU

FOX TV ekranlarında yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinin final yapmasının ardından yeni bir projede rol almayan ünlü oyuncu Burcu Özberk, tatiline devam ediyor. Tatilde kendisine yeni bir imaj yapan Özberk, yeni imajını sergilediği dakikalarda tişörtünün küçük gelmesi nedeniyle göğüs dekoltesi vermekten kaçamadı.



2023 SEÇİMLERİNDE OY KULLANABİLECEK SURİYELİ SEÇMEN SAYISI 120 BİN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında Suriyeli sığınmacılarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sığınmacıların mutlaka ülkelerine döneceğini ifade eden Bakan Soylu, "Türkiye bu süreci bir politikayla yönetiyor. Şu anda ülkemizde 3 milyon 650 bin Suriyeli sığınmacı var. Araştırmalarda Suriyelilerin yüzde 70'i dönmek istiyor" dedi. Bakan Soylu ayrıca 2023 seçimlerinde oy kullanabilecek Suriyeli sayısının da 120 bin olduğunu belirtti.



AK PARTİ'DE İBB SEÇİMİ KULİSLERİ BAŞLADI! İMAMOĞLU'NA KARŞI ÖNE ÇIKAN 5 ADAY VAR

AK Parti'de İstanbul yerel seçimleri için kulisler şimdiden dönmeye başladı. Parti kulislerinde adaylık için ismi en sık geçenler arasında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı bulunuyor.

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