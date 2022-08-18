Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 18 Ağustos 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

Haberler.com editörleri tarafından seçilen gündemdeki en önemli haberler. Enflasyon haberleri, NATO haberleri, Süper Lig maç sonuçları, koronavirüs haberleri, zam haberleri ve magazin dünyasında yaşanan son 18 Ağustos 2022 Cuma gelişmelerini Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.

18 AĞUSTOS 2022 CUMA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

MERKEZ BANKASI, POLİTİKA FAİZİNİ 100 BAZ PUAN DÜŞÜREREK YÜZDE 13'E İNDİRDİ

Merkez Bankası 2022'nin sekizinci faiz kararını açıkladı. Yıl boyunca faizi yüzde 14'te sabit bırakan Merkez, ağustos ayında sürpriz bir hamle yaptı. 100 baz puanlık indirime giden Merkez, faizi yüzde 13'e çekti.

AK PARTİ KULİSLERİNDE ERKEN SEÇİM İÇİN 14 MAYIS ÖNE ÇIKIYOR!

18 Haziran 2023 seçimleri yaklaştıkça erken seçim iddiaları da gündemden düşmek bilmiyor. Seçimin ekim ayına yetişmeyeceği, kasım-aralık aylarının ise ekonomik durum nedeniyle uygun olmayacağı konuşulan AK Parti kulislerinde, haziran ayında da üniversite sınavı olması nedeniyle mayıs ayı işaret ediliyor. AK Partililer, seçim için Demokrat Parti'nin 1950'de iktidara geldiği 14 Mayıs tarihini öneriyor..

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN HEYETİNDE DİKKAT ÇEKEN İSİM! HALUK BAYRAKTAR DA UKRAYNA'YA GİTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sabah Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'ya gitti. Burada Ukrayna lideri Zelenski ile görüşecek olan Erdoğan'ın heyetinde BAYKAR CEO'su Haluk Bayraktar'ın da olması dikkat çekti. Bayraktar, SİHA'ların savaşta etkin rol oynaması nedeniyle hem Zelenski hem de Ukrayna halkı tarafından oldukça seviliyor.

MASTERCHEF MEHMET YALÇINKAYA'NIN OLAY GÖRÜNTÜLERİ! YILLAR ÖNCE YEMEKTEYİZ'DE

YARIŞMIŞ

Magazin HaberleriTV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye'de jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya'nın bir zamanlar Yemekteyiz programında yarışmacı olarak yer aldığı görüntüler olay oldu. Yarışmacıların bir hayli çekindiği Mehmet Şef'in bu halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. DEMET EVGAR KIZI MAVİ'Yİ KUCAĞINA ALDI Magazin HaberleriSevilen oyuncu Demet Evgar ve Levent Babataş çifti Mavi adını verdikleri bebeklerine kavuştu. Ünlü oyuncunun ve Mavi bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. ELON MUSK'TAN FUTBOL DÜNYASINI AYAĞA KALDIRAN PAYLAŞIM: MANCHESTER'I SATIN ALIYORUM

Spor HaberleriTesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, sosyal medya hesabından futbol dünyasını ayağa kaldıran bir paylaşımda bulundu. Daha önce Twitter'ı alacağını söyleyip vazgeçen Musk, bu sefer de "Manchester United'i satın alacağım" dedi ancak kısa bir süre sonra bunun şaka olduğunu ilan etti.

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