Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 11 Ağustos 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

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11 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TARIM KREDİ MARKETLERİNDE, BÜYÜKBAŞ HAYVAN ETİ YÜZDE 30-35 İNDİRİMLE SATILACAK

Son dakika: Daha önce Tarım Kredi Kooperatifi'ne "Fiyatları indirin" talimatı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni indirim haberini de vatandaşlarla paylaştı. Erdoğan, "Tarım Kredi Marketlerinde büyükbaş hayvan eti, yüzde 30-35 gibi bir indirimle satılacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce fiyatları indirmesi konusunda talimat verdiği Tarım Kredi Kooperatifi ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Devlet Su İşleri'nin 34 Adet Hidroelektrik Santral Açılışı'nda konuşan Cumhurbaşkanı, "Tarım Kredi Kooperatifi'nin marketlerindeki büyükbaş hayvan etlerinde yüzde 30-35 gibi bir indirimle satışa başlayacağız" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MUHALEFETİ ELEŞTİRİRKEN DURUP GÜLÜMSEDİ, SALINDA BİR ANDA TEZAHÜRATLAR YÜKSELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'da 34 hidroelektrik santralinin açılışını yaptığı törene muhalefetle ilgili sözleri damga vurdu. Muhalefetin Çanakkale Köprüsü'yle ilgili eleştirilerini hatırlatan Erdoğan, "18 Mart Çanakkale Köprüsü, başlarken bizimle dalga geçtiler. Bu olur mu? Tabi bunlara göre olmaz" ifadelerini kullandıktan sonra durup gülümseyince salonda tezahüratlar yükseldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Yeni yapılacak Silvan Barajı hakkında bilgi veren Erdoğan, "Ülkemizin en büyük kalkınma projesi GAP'ı hızlandırdık. GAP'ın en büyük adımlarından biri olan 8 barajdan oluşan Silvan Projesini de süratle tamamlayacağız. Projenin ana yapısı olan ve ülkemizin Atatürk Barajı'ndan sonraki 2. büyük eseri olacak Silvan Projesi yakında faaliyette olacak" dedi.

YARGI'NIN KADROSUNDAN AYRILAN BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU'NUN YENİ DİZİSİ BELLİ OLDU

Son olarak Yargı dizisinde oynayan başarılı oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, yeni sezonda ATV ekranlarında yayınlanacak olan Ateş Kuşları dizisinde rol alacak. Güzel oyuncu, dizide Turna rolünü oynayacak.

Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinde sezon finalinde kadrodan ayrılan güzel oyuncu Başak Gümülcinelioğlu'nun yeni adresi belli oldu.

ADANA DEMİRSPOR BAŞKANI MURAT SANCAK'TAN GALATASARAYLI FUTBOLCUYA 1 MİLYON LİRALIK LÜKS HEDİYE

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün'e 1 milyon 700 bin liralık lüks bir araç hediye etti. Sancak, Yunus'un beğendiği otomobilin fiyatının 1 milyon 700 bin lira olduğunu ve genç futbolcunun alacağı 690 bin lira bonusun üzerine aracın farkını verdiğini belirtti.

Geçen sezon Galatasaray'dan kiralık olarak gittiği Adana Demirspor'da harikalar yaratan Yunus Akgün'e Mavi Şimşekler'in başkanından lüks bir jest geldi.

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