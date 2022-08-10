Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 10 Ağustos 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

Haberler.com editörleri tarafından seçilen gündemdeki en önemli haberler. Rusya-Ukrayna savaşı haberleri, Süper Lig maç sonuçları, koronavirüs haberleri, zam haberleri ve magazin dünyasında yaşanan son 10 Ağustos 2022 Çarşamba gelişmelerini Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.

10 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

DAVUTOĞLU, KILIÇDAROĞLU İLE İLGİLİ MERAK EDİLEN DETAYI CANLI YAYINDA PAYLAŞTI: ADAYLIK TALEBİ OLMADI

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Davutoğlu, CHP liderinin 6'lı masada "Aday olmak istiyorum" diye bir çıkış yapmadığını belirterek, "Kendisinin bize söylediği bir şey yok, konuşulmadı." dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Karar TV'de gazeteciler Taha Akyol ve Elif Çakır'ın sorularını yanıtladı. Türkiye gündeminden 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı.

ABD'DE ENFLASYON TEMMUZDA YILLIK YÜZDE 8,5 İLE BEKLENTİNİN ALTINDA GERİLEDİ

Son dakika: ABD'de enflasyon temmuzda yıllık yüzde 8,5 ile beklentinin altında geriledi. Geçtiğimiz ay ülkede enflasyon yüzde 9,1 ile son 40 yılın rekorunu kırmıştı.

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD'de temmuz ayında enflasyon yıllık yüzde 8,5 olarak açıklandı. Beklenti yüzde 8,7 olarak açıklanmıştı. Aylık enflasyon ise değişim göstermedi.

ŞARKICI YELİZ 6 SENE YAŞADIĞI KORKUNÇ ŞİDDETİ ANLATTI: SAÇIN ETİMDEN KOPMUŞTU

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan şarkıcı Yeliz, evliliğinde yaşadığı şiddetten bahsederken "Evimin kadını olacağım diye gittim, dayağın kölesi oldum. Saçımın etinden koptuğunu biliyorum" itirafında bulundu.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu Türk müziğinin efsane sanatçılarından Yeliz oldu. Başından geçen evlilikleri anlatan sanatçı, yaşadığı şiddeti ve evinin kurşunlanmasından da bahsetti.

AKHİSARSPOR'DA BAŞKAN ADAYININ GETİRDİĞİ BAKLAVAYI YİYEN 8 FUTBOLCU KADRO DIŞI BIRAKILDI

TFF 3. Lig temsilcilerinden Akhisarspor'da başkan adayı Mikail Aydın'ın getirdiği baklavayı yiyen 8 futbolcu mevcut başkan Evren Özbey tarafından kadro dışı bırakıldı.

Eski günlerini mumla arayan Akhisarspor, sportif direktör koltuğundan istifa eden Bayram Ali Kaya'nın kararı sonrası deprem yaşıyor. Yeşil-siyahlı ekipte 8 futbolcunun da kadro dışı kalması durumları daha da zorlaştırdı.

HABERLER.COM HAKKINDA

Haberler.com ; Güncel, politika, ekonomi, spor, magazin, dünya, sağlık ve diğer tüm kategorilerde güncel haber sunmak ve internet kullanıcısının habere ulaşmasını kolaylaştırmak için oluşturulmuş geniş kapsamlı bir haber portalıdır. Gündemdeki son dakika gelişmeleri, Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri Haberler.com'da bulabilirsiniz. Facebook, Twitter, Instagram ve diğer tüm sosyal medya platformlarından Haberler.com'u takip edebilirsiniz. Haberler.com uygulamasını IOS, Andorid ve Huawei telefon ve tabletlerinizden rahatlıkla kullanabilirsiniz.