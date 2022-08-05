Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 5 Ağustos 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

5 AĞUSTOS 2022 CUMA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE PUTİN ARASINDAKİ GÖRÜŞME BAŞLADI! RUS LİDERİN TÜRKİYE İÇİN YORUMU, AVRUPA ÜLKELERİNİN HOŞUNA GİTMEYECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in Rus Sanatoryum'daki görüşmesi, saat 15.20 itibariyle başladı. İki lider, görüşmenin basına açık bölümünde kameralar karşısına geçti. ilk olarak söz alan Rus Devlet Başkanı Putin, Tahıl Anlaşması için Türkiye'den övgü ile bahsederek, "Avrupa Erdoğan'a minnettar olmalı. Anlaşma sizin eseriniz" ifadelerini kullandıktan sonra sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bıraktı. Erdoğan da Tahıl Anlaşması'nın çok önemli olduğunu ifade ederek Putin'e teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak özel uçak "TUR" ile saat 13.00'te Rusya'nın Soçi kentine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, daha önce belirlenen saat olan 15.20'da Rus Sanatoryum'da bir araya geldi. İki liderden ilk olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin söz aldı. Erdoğan'a "Hoş geldiniz" diyen Putin daha sonra Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'yla ilgili Türkiye'ye övgü dolu ifadeler kullandı. Putin, Tahıl Sevkiyatı Anlaşması için Erdoğan'a yönelik, "Avrupa Erdoğan'a minnettar olmalı. Anlaşma sizin eseriniz" ifadelerini kullandıktan sonra sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bıraktı.

SON ANKETTE CUMHUR VE MİLLET İTTİFAKI ARASINDAKİ FARK 0.3 ÇIKTI! BU SONUÇ ÇOK SU KALDIRIR

MetroPOLL Araştırma tarafından gerçekleştirilen son seçim anketine ittifaklar arasındaki yüzde 0.3'lük oy farkı damga vurdu. Ankette Millet İttifakı diyenlerin oranı yüzde 39.5 olarak belirlenirken, Cumhur İttifakı diyenlerin oranı ise 39.8 oldu. Bu sonucun ittifaklar bazında birçok dengeyi değiştirebileceği ifade ediliyor.

Türkiye yavaş yavaş seçim atmosferine giriyor. Seçim günü dönemi yaklaştıkça, bilindik anket şirketleri tarafından yapılan anketlere de vatandaşlar tarafından daha sık ilgi gösteriliyor.

KAVGAYA KARIŞAN ARDA KURAL, GÖZALTINA ALINDI

Büyükçekmece sahilde gittiği eğlence yerinde kavgaya karışan oyuncu Arda Kural, güvenlik görevlisine yumruk attı. Olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alınan Kural, işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Ailesinin de kendilerine karşı darp ve tehditte bulunduğunu iddia ettiği Kural hakkında evden 1 aylık uzaklaştırma kararının çıkarıldığı da öğrenildi.

Uzun yıllardır yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündemden düşmeyen ve geçtiğimiz aylarda setlere geri dönen Arda Kural, eğlenmek için gittiği mekanda henüz bilinmeyen bir nedenle işletmenin personeli ile tartışmaya başladı.

MARİO BALOTELLİ, SİON İLE ANLAŞMAYA VARDI! TOP ARTIK ADANA DEMİRSPOR'DA

Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli, transferi için Sion ile anlaşmaya vardı. İsviçre ekibi, Adana Demirspor ile de anlaşmaya sağlayabilirse transfer gerçekleşecek.

Geçen sezon Süper Lig'de fırtınalar estiren Mario Balotelli'nin yeni rotası İsviçre olabilir. Sion'un yıldız futbolcu ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

KULÜPLER ANLAŞIRSA BALOTELLI İMZAYI ATACAK

Sporx'in gazeteci Alfredo Pedulla'dan aktardığı habere göre, Sion ile Balotelli arasındaki müzakereler olumlu geçti. Futbolcudan sonra sırada Adana Demirspor'un olduğu ifade edildi. Kulüpler anlaşınca Balotelli imza atacak.

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