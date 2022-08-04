Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 4 Ağustos 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

4 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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BAHÇELİ'DEN KPSS SKANDALIYLA İLGİLİ İLK YORUM: 20 SORUYA KİMLERİN DOĞRU CEVAP VERDİĞİ TESPİT EDİLMELİ

MHP lideri Bahçeli, KPSS'deki soruların bir yayınevinin deneme testindeki 20 soruyla aynı olduğuna yönelik iddialar hakkında konuştu. Meselenin üzerine gidilmesi gerektiğini söyleyen Bahçeli, "20 soruya kimlerin tam ve eksiksiz doğru cevap verdiği tespit edilmeli, bu şahıslarla ilgili inceleme de acilen yapılmalıdır." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından, "cemevi saldırısı" ve " Kpss'ye yönelik iddialar" hakkında açıklama yaptı. Türkiye'nin bölgesel liderlik pozisyonunu tahkim ve takviye ettikçe, küresel aktörlük mevkisinde sivrilip adından ve müessir adımlarından bahsettirdikçe karanlık odakların, kaotik oluşumların, kargaşaya bel bağlamış onursuzların anında karşı harekete geçtiğini iddia eden Bahçeli, bu kapsamda belirginleşen sebep-sonuç zincirinin halkalarının berrak bir şekilde ortada olduğunu belirtti.

YEDİİKLİM YAYINEVİ SAHİBİ KAMERALAR KARŞISINA GEÇİP ÖSYM'Yİ SUÇLADI: SORULARI ÖZENSİZ HAZIRLAMIŞLAR

KPSS'de soru skandalı ile gündeme gelen Yediiklim Yayıncılık sahibi Münir Çelik, kameralar karşısına geçerek kendini savundu. 20 sorunun birebir aynı olduğu iddiasını yalanlayan Çelik, "Soruların ÖSYM tarafından özensiz hazırlandığı yönünde bir sonuç çıkıyor burada" dedi.

KPSS'de çıkan soruların Yediiklim Yayınevi denemelerindeki bazı sorularla aynı olması sonrasında sınav iptal edildi. ÖSYM Başkanı görevden alınırken sınavla ilgili inceleme başlatıldı.

42 YAŞINDAKİ BURCU KARA, İKİNCİ KEZ ANNE OLUYOR

42 yaşındaki başarılı oyuncu Burcu Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ikinci kez hamile olduğunu duyurdu. Belirginleşen göbeğini gösteren Kara, "Balık etli Burcu'ya hazır olun" dedi.

2016 yılında yapımcı Fırat Parlak ile nikah masasına oturan Burcu Kara, 2017 yılında ilk bebeğini kucağına aldı. 42 yaşındaki oyuncu, bugün Instagram hesabından bir paylaşım yaparak ikinci kez bebek heyecanı yaşadığını açıkladı.

FENERBAHÇE TARAFTARLARININ 'VLADİMİR PUTİN' TEZAHÜRATININ FATURASI SUNULAN RAPOR İLE BELİRLENDİ

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme mücadelesinde Dinamo Kiev'e yenilerek turnuvaya veda etmişti. Maça ise Fenerbahçe taraftarlarının bir bölümünün yaptığı 'Putin' tezahüratı damga vurmuştu. Sunulan rapora göre Fenerbahçe'nin, para cezası ve ilk Avrupa maçında 10 bin koltuk kapama cezası alması bekleniyor.

Fenerbahçe taraftarlarının bir kısmı Dinamo Kiev'in attığı golden sonra futbolcuların yaşadığı 'agresif' sevince öfkelenip 'Vladimir Putin' tezahüratı yapmıştı. UEFA bu konu hakkında soruşturma başlatmıştı.

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