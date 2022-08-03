Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 3 Ağustos 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

3 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A BİR RAKİP DAHA! SİNAN OĞAN ADAYLIK İÇİN TEK ŞART SUNDU

MHP Eski Milletvekili Sinan Oğan, Türk milliyetçilerini temsil edecek bir isim çıkmaması durumunda Cumhurbaşkanlığı'na aday olacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 yılında Cumhur İttifakı'nın adayı olacağını ilan etmesinin ardından muhalefetin kimi aday göstereceği de merak edilmeye başlandı. Muhalefet cephesinde ismi en sık dile getirilen kişi CHP lideri Kılıçdaroğlu olurken, anketlerde öne çıkması ve vatandaşın adaylık için ısrarı da Yavaş'ı bir adım öne taşıyor.

İSTANBUL'DA TARİHİ AN! TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDE 27 BİN TON MISIR YÜKLÜ GEMİ BOĞAZ'DAN GEÇTİ

Şubat ayında patlak veren Rusya-Ukrayna savaşı sonrası dünya gıda krizi ile karşı karşıya geldi. Türkiye'nin yoğun çabaları sayesinde iki ülke arasında "nakliyat" çerçevesinde ilk anlaşma sağlanırken, 27 bin ton tahıl taşıyan ilk gemi dün Odessa Limanı'ndan ayrıldı. Gün içinde İstanbul'a ulaşan tahıl gemisi burada yapılan denetimler sonrası ise tekrar yola çıktı. Razoni isimli geminin bir sonraki durağı Lübnan olacak.

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan çıkan Sierra Leon bayraklı 27 bin ton mısır taşıyan kuru yük gemisi Razoni, dün akşam saatlerinde İstanbul'da Karadeniz açıklarına ulaşmış ve kendisine tahsis edilen alana demirlemişti.

76 YAŞINDAKİ AJDA PEKKAN, KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Türk müziğinin efsane sanatçılarından Ajda Pekkan, koronavirüse yakalandı. Evinde karantinaya giren 76 yaşındaki şarkıcının tüm konserleri ertelendi.

Önceki akşam Bodrum'da konser vererek hayranlarına unutulmaz bir gece yaşayan Süperstar lakaplı Ajda Pekkan'ın sağlık durumuyla ilgili kötü haber geldi.

KORONAVİRÜSE YAKALANDI

2. Sayfa'da yer alan habere göre, Bodrum'da sahneye çıkan ve 2 saat boyunca şarkı söyleyen Ajda Pekkan, rahatsızlığı sonucu koronavirüs testi yaptırdı. Sonucu pozitif çıkan 76 yaşındaki Pekkan, karantinaya alındı. Yoğun bir konser maratonu bulunan usta ismin, sahneleri de rahatsızlığından dolayı ertelendi. Sanatçı sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

FATİH KARAGÜMRÜK'ÜN SÜPER LİG'DEN ÇEKİLECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ! SÜLEYMAN HURMA'DAN OLAY YARATAN SÖZLER

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, stat ve tesis bulma konusunda yaşadıkları sıkıntıya dikkat çekerek bir karar aşamasında olduğunu ve gerekirse görevini bırakabileceğini ifade etti.

Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük'ün stat ve tesis bulamadığı için Süper Lig'den çekileceği öne sürülmüştü. Çıkan haberler sonrası başkan Süleyman Hurma da resmi bir açıklama yaptı.

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