Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 2 Ağustos 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

2 AĞUSTOS 2022 SALI TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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PELOSİ'NİN UÇAĞI ROTAYI TAYVAN'A KIRDI: SAVAŞIN AYAK SESLERİNİ 400 BİN KİŞİ CANLI OLARAK İZLİYOR

Gerilimin hat safhada olduğu Pasifik'te savaş çanları çalıyor. Dünya, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin olası Tayvan ziyaretine odaklandı. Çin hükümetinin tüm uyarılarına rağmen Pelosi'nin uçağının rotayı Tayvan'a kırdığı iddia edildi. Bölgede aralıksız olarak savaş uçaklarını uçuran Çin ordusu, plajlara da tank konuşlandırmaya başladı. Yaklaşık 400 bin kişi internet üzerinden uçağın rotasını izliyor.

Ukrayna-Rusya arasında yaşanan savaş henüz bitmemişken, iki dev ülkenin Pasifik bölgesinde birbirleri ile olan diyaloğu dünya ülkelerini tedirgin ediyor.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Tayvan'ı ziyaret edeceği yönündeki iddialara karşı Çin ordusu bölgede, aralıksız olarak savaş uçaklarını uçurmaya başladı. Çin'in bu agresif tutumuna karşı ABD donanması Pasifik Okyanusu'na demir attı. Tayvan'da ise Çin'den gelecek herhangi bir saldırıya karşı olarak askeri güvenlik önlemleri artırıldı.

AK PARTİ'DEN İSTİFA EDEN ETHEM SANCAK, VATAN PARTİSİ'NE KATILDI

Geçtiğimiz aylarda AK Parti'den istifa eden iş adamı Ethem Sancak, bugün Vatan Partisi'ne katıldı. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ile kameralar karşısına geçen Sancak, yaptığı açıklamada "Türkiye gemisinin üç büyük temsilcisi var. Bunların öncüsü Doğu Perinçek. Bu seçimde Biden cephesinin kazanmaması lazım. Yoksa Libya'ya döneriz, Irak'a döneriz. Amerika'nın planı bu." dedi.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen 'Türkiye'nin güvenliği ve NATO' konferansında yaptığı konuşma nedeniyle AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu tarafından kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edilen Ethem Sancak, AK Parti'den istifa etmişti.

Bu gelişmenin ardından Vatan Partisi'ne katılacağını duyuran Sancak, bugün Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile kameralar karşısına geçti. Toplantıda açıklamalarda bulunan Ethem Sancak, dikkat çeken ifadeler kullandı.

MİMİKLERİYLE ALTIN PORTAKAL'A DAMGA VURAN TAMER KARADAĞLI "KİMSE NEDEN YAPTIĞIMI SORMADI" DİYEREK YAŞANANLARI ANLATTI

Geçtiğimiz sene Altın Portakal Film Festivali'nde ödülünü vermek için beklediği Nihal Yalçın konuşurken yaptığı mimiklerle günlerce konuşulan Tamer Karadağlı, olayın perde arkasını anlattı. "Bu zamana kadar kimse o mimikleri neden yaptığımı sormadı" diyen Karadağlı, art niyetli olmadığını sahnede son derece kibar davrandığını ancak o dönem siyasi propaganda malzemesi olarak kullanıldığını söyledi.

Çocuklar Duymasın dizisinin efsane oyuncularından Tamer Karadağlı, Gökay Kalaycıoğlu'nun Ulusal Kanal'da yayınlanan Ulusal Masa programında 2021 yılında Altın Portakal Film Festivali'nde oyuncu Nihal Yalçın konuşurken yaptığı çeşitli mimikler hakkında konuştu.

"HİÇ KİMSE O MİMİKLERİ NEDEN YAPTIĞIMI SORMADI"

"Altın Portakal'da yaşananlarda bir art niyet var mıydı?" sorusu üzerine konuşan Tamer Karadağlı, "Kimse bana bu zamana kadar o mimikleri neden yaptığımı sormadı. Kameranın beni bu kadar yakın açıdan çektiğini bilmiyordum. Tabi ki de bir art niyetim yoktu hatta ödül alan hanımefendi çok beğendiğim bir oyuncuydu. Önce ödülü alıp sonra konuşma yapmak gerekir. Birçok insan 'heyecandan oldu' dedi ama Altın Portakal'da bunu bir gün önceden söylüyorlar. Siz o ödülü kazandığınızı bilerek gidiyorsunuz. Dolayısıyla da daha hazırlıklı olması gerekirdi" dedi.

FENERBAHÇE, YILDIZ GOLCÜ DEMBELE'NİN TRANSFERİ İÇİN LYON İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Fenerbahçe, golcü transferi için temaslarını sıklaştırdı. Sarı-lacivertliler son olarak, Lyon'da top koşturan Moussa Dembele'yi gündemine aldı. Fransız golcü için kulübüyle ilk görüşmenin gerçekleştirildiği belirtildi.

Fenerbahçe'de gündem santrfor transferi. Jorge Jesus önderliğinde yeni sezon için iddialı bir takım kuran sarı-lacivertliler kaliteli bir golcü ile bu kadroyu taçlandırmak istiyor. Lyon'un yıldızı Moussa Dembele'yi kancayı takan Fenerbahçe, golcü futbolcu için ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

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