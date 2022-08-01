Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 1 Ağustos 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

1 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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CHP'NİN ÇAĞRISIYLA OLAĞANÜSTÜ TOPLANAN MECLİS, YETERLİ SAYIYA ULAŞAMADI! OTURUMA AK PARTİ, MHP VE HDP KATILMADI

Cumhuriyet Halk Partisi, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti görüşmek üzere Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı. Ancak bu çağrı AK Parti tarafından 'Şov yapıyorlar' denilerek reddedildi. AK Parti ve MHP'nin yanı sıra muhalefet partisi HDP'nin de katılmamasıyla birlikte olağanüstü toplantı için yeterli vekil sayısına ulaşılamadı. CHP'nin çağrısı düşmüş oldu. Tatile giren Meclis, 1 Ekim 2022'de toplanacak.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti görüşmek üzere Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmıştı. Olağanüstü toplantı için Meclis Genel Kurul'unda oylama yapıldı. AK Parti MHP ve HDP'nin katılmadığı Genel Kurul'da yapılan oylamada ise toplantı yeter sayısı olan 200'e ulaşılamadı.

CEMEVİ SALDIRILARIYLA İLGİLİ BAKAN SOYLU'DAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ: ESKİ TÜRKİYE'NİN AYAK İZLERİNE RASTLANDI

Ankara'da üç cemevine yapılan saldırılarla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Soruşturma derinleşmiş, yeni gözaltılar yapılmış ve eski Türkiye'nin ayak izlerine rastlanılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Ankara'nın Çankaya ve Mamak ilçelerinde bulunan Cemevi ile Alevi dernek ve vakıflarına önceki gün kısa süreli aralıklarla yapılan saldırılarla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bir açıklama daha geldi. Yapılan saldırıları "Planlı provokasyon" olarak nitelendiren Bakan Soylu, "Soruşturma derinleşmiş, yeni gözaltılar yapılmış ve eski Türkiye'nin ayak izlerine rastlanılmıştır" dedi.

AKCİĞER KANSERİYLE MÜCADELE EDEN BİLLUR KALKAVAN, SON DURUMUNU ANLATTI: NEFES ALMAKTA ZORLANIYORUM

Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden Billur Kalkavan, sosyal medya hesabından son durumu hakkında bilgi verdi. Hastanede tedavi gördüğü esnada zatürreye yakalandığını söyleyen Kalkavan, "Nefes almakta zorlanıyorum" dedi.

Başarılı oyuncu Billur Kalkavan, geçtiğimiz aylarda akciğer kanseriyle mücadele ettiğini duyurdu. Kemoterapi tedavisi gören Kalkavan, sosyal medya hesabından video yayınlayarak sağlık durumu hakkında konuştu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNDE İLK KEZ 3. ELEME TURUNDA VAR KULLANILACAK

UEFA, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu karşılaşmalarında ilk kez VAR sisteminin uygulamaya konulacağını açıkladı.

Şampiyonlar liginin grup aşamalarında kullanılan VAR sistemi, yarın oynanacak 3. Ön eleme turlarında da kullanıma geçilecek.

2. ELEME TURUNDA KULLANILMAMIŞTI

VAR sistemi kullanılmaya başlandığından bu yana ilk Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda uygulamaya koyulacak. Bir önceki eleme turunda VAR kullanılmamıştı.

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