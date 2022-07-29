Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 29 Temmuz 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

29 TEMMUZ 2022 CUMA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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PUTİN'DEN ERDOĞAN'A JEST! RUSYA, AKKUYU SANTRALİ İÇİN TÜRKİYE'YE 15 MİLYAR DOLAR GÖNDERİYOR

Rusya, Akkuyu nükleer santrali yatırımı için Türkiye'ye üç haftada 15 milyar dolar gönderecek. Uzmanlar, bu hamleyi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tahıl koridorundaki rolü nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir jesti olarak yorumladı. Bu haberin ardından dolar/TL'de dalgalanma yaşandı.

Dördüncü ve son reaktörünün temeli geçtiğimiz hafta atılan Akkuyu Nükleer Güç Santralı'nda (NGS) Rusya ile Türkiye arasında sürpriz bir para trafiği yaşanıyor.

Bloomberg'in üst düzey yetkililere dayandırdığı habere göre, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom), halihazırda yapılacak ödemeler ve önümüzdeki iki yılda yapılacak harcamalar için yaklaşık 15 milyar dolarlık tutarı geçen haftadan beri parçalar halinde Türkiye'ye aktarıyor. Bu haberin ardından dolar/TL'de dalgalanma yaşandı. Sabah 17,95 seviyelerinde olan kur, bu haberle birlikte 17,76'ya kadar geriledikten sonra tekrar 17,90'ın üzerine yükseldi.

6'LI MASANIN ADAYI OLMAK İSTEYEN İNCE ŞARTLARINI SIRALADI: BUNLARI YAPARSANIZ YÜZDE 65 İLE SEÇİMİ ALIRIM

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Millet İttifakı'nı eleştirerek, "Aday bulamıyorsanız Muharrem İnce burada. Getirin 6'lı masanın adayı olayım ben. Sıkıntı yok. Ama şartlarım var. Bak şartlarımı söyleyeyim; geçen sefer acemiliğime geldi. Bu sefer şartlarım var" dedi.

Mersin'in Erdemli ilçesine giden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Konya'da mola verdi. Cuma namazı sonrası Mevlana Meydanı'ndan basın açıklaması yapan İnce, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının belli olduğunu, Millet İttifakı'nın ise adayının belli olmadığını belirtti.

CANLI YAYINDA IRKÇI SÖYLEMLERDE BULUNAN YUNAN YAYINCI DİMİTRİ RAYMONDO'NUN YAYIN YAPMASI YASAKLANDI

Popüler canlı yayın platformu Twitch'te Greekgodx kullanıcı adıyla bilinen Dimitri Raymondo Antonatos, sokakta gerçekleştirdiği canlı yayın sırasında Asyalıların diliyle dalga geçtiği iddia edildi. Twitch platformu da ırkçı söylemler nedeniyle fenomenin kalıcı olarak yayın yapmasını yasakladı.

Yunan yayıncının canlı yayındayken Twitch'ten kalıcı olarak yasaklandığı bildirildi. Yayıncının yasaklanmasının sebebi olarak ise ırkçı söylemler olduğu iddia edildi.

CANLI YAYINDA IRKÇI SÖYLEMLERDE BULUNDU

Greekgodx kullanıcı adıyla bilinen Dimitri Raymondo Antonatos, iddialara göre sokakta canlı yayın yaparken yanından geçtiği Asyalı ailenin dili ile dalga geçtiği ve bu nedenle Twitch'ten ırkçı söylem iddiaları üzerine platformdan kalıcı olarak yasaklandı.

GALATASARAY, TÜM DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK YILDIZ '10 NUMARA' İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Süper Lig'in başlamasına günler kala transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da yeni bir isim gündeme geldi. Dünyaca ünlü futbolcu Josip Ilicic, Galatasaray'a önerildi.

Transfer döneminde kadrosuna Kazımcan Karataş, Abdülkerim Bardakcı, Haris Seferovic, Sérgio Oliveira, Léo Dubois gibi isimleri katan sarı kırmızılı ekip transfer çalışmalarına devam ediyor.

ILICIC GALATASARAY'A ÖNERİLDİ

Salim Manav'ın haberine göre, İtalya Serie A takımlarından Atalanta'da forma giyen tecrübeli oyuncu Josip İlicic, menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi. Kulübü Atalanta ile sözleşmesi Haziran 2023'te bitecek olan Ilicic'in alacaklarına karşılık bonservisini alabileceği öğrenildi.

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