Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 28 Temmuz 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

28 TEMMUZ 2022 PERŞEMBE TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

MERKEZ BANKASI BAŞKANI'NA SORULDU: ENFLASYONU DÜŞÜRMEK İÇİN HERKES FAİZ ARTIRIRKEN BİZ NEDEN İNDİRİYORUZ?

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2022 yılı üçüncü enflasyon raporuna dair sunum yaptı. Kavcıoğlu'na yöneltilen "Enflasyonu düşürmek için dünyadaki diğer merkez bankaları faiz artırırken biz neden indiriyoruz?" sorusu toplantıya damga vururken, Kavcıoğlu bu soruya "Kimin doğru yaptığını zaman gösterir. Biz kendi ülkemizin dertleri içerisinde uyguladığımız politikalar çerçevesinde her ay oturup karar veriyoruz. Faiz konusunda doğru karar verdiğimizi düşünüyorum" yanıtını verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2022 yılı üçüncü Enflasyon Raporu'nu, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu açıkladı. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 60,4'e yükseldi. Önceki raporda tahmin yüzde 42,8'di. Ayrıca 2023 sonu için enflasyon tahmini yüzde 12,9'dan yüzde 19,2'ye çıkarıldı. Ankara'da gerçekleşen toplantıda sunumun sonrasında bir basın toplantısı gerçekleşti.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN TEPKİ ÇEKECEK ÇIKIŞ: ZAFER PARTİSİ'NE OY VERMEYECEKLERSE ANNENİZİ BABANIZI SEÇİM GÜNÜ EVE KİLİTLEYİN

Son dönemlerde yaptığı ilginç çıkışlarla adından söz ettiren Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, tepki çekecek bir öneride bulundu. Gençlere seslenen Özdağ, "Annenizi babanızı Zafer Partisi'ne oy vermeye ikna edin. İkna olmuyorlarsa seçim günü eve kilitleyin" dedi.

Özellikle mültecilerle ilgili yaptığı çıkışlarla dikkatleri üzerine çeken Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, bu kez gençlere yaptığı çağrıyla adından söz ettireceğe benziyor.

DEMET AKALIN, YOLUNU DEĞİŞTİREREK KÖPEĞİ EZEN YABANCI UYRUKLU ŞAHSA KÜFRETTİ

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yolunu değiştirerek yerden yatan köpeği ezmeye çalışan yabancı uyruklu adama küfretti.

Yalova'da şirket kamyonetiyle yolunu değiştirerek, yerde yatan köpeği ezdiği gerekçesiyle 2 bin 40 TL ceza uygulanan 22 yaşındaki yabancı uyruklu Abdulhamid Halaf, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne sevk edildi. Görüntüyü izleyen Demet Akalın ise sessiz kalmadı.

DEMET AKALIN KÜFRETTİ

Gündeme dair yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren Demet Akalın, Instagram hesabından videoyu yayınlayarak küfretti. Sinirlerine hakim olamayan Akalın, "Yabancı uyrukluymuş! Bir s.... gidin ülkelerine artık yettiniz be" dedi.

FENERBAHÇE'DE YÖNETİCİ ÖMER TEMELLİ TÜM GÖREVLERİNDEN İSTİFA ETTİ

Dinamo Kiev'e 2-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Ömer Temelli istifa etti.

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'e 2-1 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'de çarpıcı bir gelişme yaşandı.

TÜM GÖREVLERİNDEN İSTİFA ETTİ

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Temelli'nin istifa ettiği açıklandı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ömer Temelli, kulüp yönetim kurulu üyeliği ile birlikte bağlı şirketlerindeki tüm görevlerinden istifa etmiştir. Sayın Ömer Temelli'ye kulübümüz adına gösterdiği emek ve katkıları için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

HABERLER.COM HAKKINDA

Haberler.com ; Güncel, politika, ekonomi, spor, magazin, dünya, sağlık ve diğer tüm kategorilerde güncel haber sunmak ve internet kullanıcısının habere ulaşmasını kolaylaştırmak için oluşturulmuş geniş kapsamlı bir haber portalıdır. Gündemdeki son dakika gelişmeleri, Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri Haberler.com'da bulabilirsiniz. Facebook, Twitter, Instagram ve diğer tüm sosyal medya platformlarından Haberler.com'u takip edebilirsiniz. Haberler.com uygulamasını IOS, Andorid ve Huawei telefon ve tabletlerinizden rahatlıkla kullanabilirsiniz.